Cinco palestinos muertos en ataques del Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza

Jerusalén, 8 ene (EFE).- Al menos cinco palestinos, de ellos cuatro niños, murieron en dos ataques aéreos israelíes en el sur de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes médicas del hospital Al Naser, situado en esa zona.

Según las fuentes, el complejo ha recibido los restos de cuatro niños de manos de Defensa Civil a raíz de un ataque llevado a cabo por las Fuerzas Aéreas israelíes contra una tienda de campaña.

"Nuestros equipos están recuperando los cuerpos de 3 mártires y 3 heridos, uno de ellos en estado crítico, tras un ataque israelí contra una tienda de campaña para familias desplazadas de la familia Al Abdalah en la calle 5, a las afueras de Jan Yunis (sur de la Franja)", detalló en un comunicado oficial la Defensa Civil gazatí.

Según fuentes del mismo hospital, un segundo ataque llevado a cabo por un dron israelí causó la muerte de un hombre de 39 años también en la zona de Jan Yunis.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado acerca de los hechos.

Además, una niña de 11 años murió en un ataque israelí cerca de la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que denuncia constantemente violaciones israelíes de la tregua.

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La pasada semana, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según indicaron fuentes locales. EFE