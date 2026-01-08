Agencias

Belén Rodríguez desvela qué le da miedo de entrar en 'GH DÚO'

A pocas horas de entrar en la casa de 'GH DÚO', Belén Rodríguez se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Carmen Borrego, quien compartirá también esta aventura junto a ella.

"Carmen y yo tenemos una relación, como sabes, de picos, de idas y venidas... y últimamente discutimos mucho porque estamos muy nerviosas las dos", ha explicado la colaboradora de televisión al ser preguntada por ella.

Sin embargo, a pesar de sus rencillas Belén ha dejado claro que la pequeña de las Campos es una persona muy importante para ella: "Carmen y yo nos llevamos bien o mal, nos queremos y nos odiamos, pero es una persona súper importante en mi vida y más en el último año, claro que sí".

En cuanto al papel que tendrá Terelu Campos respecto a su concurso después de haber estado enfrentadas, Rodríguez ha asegurado que "no lo sé" porque "últimamente, a mí en estos días me dicen que va a entrar Terelu, pero no lo sé".

Belén es consciente de que e espera "mucho hate", pero "le pido a la gente que me dé una oportunidad para conocerme y que no me echen la primera semana". Por último, ha confesado que tiene miedo "a mí misma, a no soportar la convivencia, a discutir con varios que he tenido bronca y miedo a mis reacciones más que nada".

