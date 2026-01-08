Aumenta la cooperación por el clima, pero los países siguen fallando en mantener la paz

Ginebra, 8 ene (EFE).- El Barómetro de Cooperación Global de 2026 del Foro Económico Mundial, publicado este jueves, reveló que el comercio internacional para el desarrollo de tecnologías limpias aumentó en 2024, pero los países fallaron en su rol de mantener la paz.

En el tercer informe de este tipo del Foro de Davos se analiza la cooperación internacional en torno a cinco pilares: comercio y capital, innovación y tecnología, clima y capital natural, salud y bienestar y paz y seguridad.

El aumento del comercio de tecnologías limpias se debió, detalla el texto, al abaratamiento de las mismas, que ha permitido que los países dependan menos de la energía extranjera e incluso expandir su acceso a poblaciones que antes carecían de electricidad.

Es el caso de los vehículos eléctricos, que han posibilitado que China y Europa dependan menos del petróleo y así reduzcan sus emisiones, o el ejemplo de Pakistán, donde la importación de paneles solares cada vez más baratos ha mejorado el acceso de la población a la energía.

"Estos últimos 18 meses, el mundo instaló más capacidad solar que en los últimos tres años juntos", destaca el barómetro.

Aun así, este desarrollo no fue suficiente y se mantuvo por debajo del nivel requerido para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Por otro lado, la paz y la seguridad fue el ámbito donde la cooperación internacional se deterioró más en 2024, con todos los parámetros por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Este retroceso se observó en el aumento de los conflictos, las muertes a causa de éstos, el número de personas víctimas de desplazamiento forzoso y los ciberataques.

Además el barómetro del Foro Económico Mundial destaca el declive de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que pasaron de 50 en 2023 a 46 en 2024, y de las operaciones multilaterales de paz, que se redujeron un 11 % respecto al año anterior.

En este contexto, el documento apunta a una mayor relevancia de las coaliciones regionales, como es el caso de las mediaciones de Turquía entre Etiopía y Somalia o el acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, con la facilitación de Estados Unidos y de la Unión Europea.

En términos de comercio, los niveles de cooperación entre países se mantuvieron estables en 2024, pero el barómetro destaca los efectos de los aranceles de Estados Unidos este último año.

Los primeros indicadores señalan una reconfiguración del comercio en 2025, en lugar de la contracción que se esperaba.

Así, el comerció aumento alrededor de un 2,4 %, pero las importaciones chinas en Estados Unidos bajaron un 20 % en los primeros siete meses de 2025, mientras subieron las importaciones de otros países de Europa y Asia más próximos geopolíticamente. EFE