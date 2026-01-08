Astronauta enfermo en la EEI está estable pero la NASA valora adelantar regreso de Crew-11

(actualiza condición estable del astronauta)

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- La NASA anunció este jueves que analiza adelantar el regreso de la Crew-11 a la Tierra por problemas de salud de un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), que precisó que se encuentra estable, pero que provocó el aplazamiento de la primera caminata espacial del año

"La agencia está monitoreando un problema de salud con un miembro de la tripulación que surgió el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital", dijo inicialmente en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Una actualización posterior reveló que la agencia espacial está "evaluando activamente todas las opciones, incluida la posibilidad de finalizar la misión de la tripulación Crew-11 antes de lo previsto", y agregó que el astronauta se encuentra "estable".

La agencia espacial convocó este jueves una rueda de prensa a las 17:00 hora del este (22:00 GMT) en la que se espera que ofrezcan más detalles al respecto.

La Crew-11 se ancló al laboratorio orbital el pasado agosto y su vuelta a la Tierra no estaba programada hasta mediados de febrero, como parte del programa de rotación de personal de la EEI.

Además de los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman, quienes iban a realizar hoy la primera caminata espacial del año, los otros dos integrantes de la Crew-11, que llegó a la ISS el pasado julio, son el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Sin embargo, la NASA no reveló cuál era el tripulante afectado por los problemas de salud.

El paseo espacial estaba programado para las 8:00 hora del este (13:00 GMT) y estaba previsto que Fincke y Cardman finalizarán la preparación de un canal de energía para el despliegue de paneles solares y llevaran a cabo experimentos con microbios y microorganismos.

Esta iba a ser la décima caminata espacial para Fincke, quien se convierte en el sexto astronauta de la NASA en alcanzar esta cifra, y la primera para Cardmand.

La agencia espacial tiene programado otro paseo espacial el próximo 15 de enero del que no informó que se haya visto afectado por los problemas médicos hoy reportados.

En él, dos nuevos astronautas instalarán una nueva ayuda de navegación para naves espaciales visitantes, y reubicarán un antiguo puente de servicio de amoníaco, un conjunto de mangueras flexibles que conectan partes de un sistema de fluidos.

Hasta hoy se han realizado 270 caminatas espaciales en la EEI desde diciembre de 1998. La más larga tuvo lugar en marzo de 2001, cuando James Voss y Susan Helms permanecieron 8 horas y 56 minutos en el exterior.EFE