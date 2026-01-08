(AMP) Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza", por lo que confía en que el acuerdo comercial pueda desbloquearse esta semana.

"Es un grave error ver Mercosur como una amenaza, porque es una gran oportunidad, pero también para el sector agroalimentario", ha avanzado Planas durante un encuentro con los medios de comunicación.

De esta forma, el titular de Agricultura confía en que se alcance a lo largo de esta semana un acuerdo. "Mañana hay reunión importante de los Estados miembros y creo que estamos en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada para ratificar Mercosur", ha señalado.

El titular de Agricultura, que ayer estuvo en una reunión de ministros del ramo en Bruselas, ha insistido en que este acuerdo "es fundamental" para la Unión Europea, tanto desde el punto de vista comercial como el político.

"Espero y deseo que se confirme esa mayoría cualificada del viernes que permita el llegar a ese acuerdo porque su entrada en vigor es un elemento muy importante", ha recalcado Planas.

De esta forma, el calendario pasa ahora por los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la UE, que tienen previsto votar sobre el acuerdo este viernes, con la posibilidad de que la firma pueda producirse en los días inmediatamente posteriores.

MOVILIZACIONES DEL CAMPO EN ESPAÑA CONTRA MERCOSUR

Y todo en un contexto de movilizaciones del sector agrario, que está paralizando este jueves carreteras en Cataluña. Así, desde primera hora agricultores catalanes han cortado parte de la AP-7 hasta Figueres (Girona) en apoyo a las concentraciones de sus compañeros franceses, que han instado a cortar la frontera entre Francia y España a través de la A9 desde la madrugada de este jueves.

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha reivindicado Revolta Pagesa --entidad que ha organizado los cortes en Cataluña-- desde sus redes sociales.

En Francia, los cortes se producen en la A9 a la altura de Perpignan (Francia), vía de conexión entre España y Francia a través de la AP-7, y se ha generado una línea policial de la Gendarmería gala que evita que los camiones crucen la vía.

Mientras que también se han producido tractoras en otras partes del territorio nacional como en Vitoria, donde una nueva tractorada ha recorrido las calles de Vitoria-Gasteiz para mostrar el rechazo del sector primario al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y demandar que el Gobierno español vote en contra de este pacto que supone una "amenaza directa a la soberanía alimentaria" y es "totalmente nefasto para el sector primario alavés, español y europeo".

Respecto a los casos de peste porcina africana (PPA) que se han dado en Barcelona, Planas ha reiterado que su Departamento trabaja para que el impacto sea el menor para el sector. Así, ha avanzado que entre el 78% y el 80% de los mercados de exportación están abiertos. "Es una buena muestra de la reputación de España y del buen trabajo hecho", ha señalado.

"Seguimos trabajando en particular con Japón y Filipinas, con los que aún no se ha llegado a ninguna aceptación. Estamos dando toda la información que se nos solicita para solucionar esta situación", ha explicado sobre la situación en dos mercados importantes para el sector del porcino nacional.

RECLAMA MÁS FONDOS EN LA PROPUESTA DE LA PAC

Respecto a la propuesta de la CE para la futura PAC, que presenta importantes recortes, Planas ha reconocido "sorpresa", por lo que cree que hay "que reconstituir" la política agraria común.

Así, el titular del ramo reivindica que la futura PAC cuente con el "dinero suficiente, como mínimo el disponer de los fondos" que se han dispuesto en este periodo. "Es verdad que la presidenta ayer en respuesta a las demandas italianas en relación con Mercosur, puso sobre la mesa la posibilidad de adelantar dos tercios de los fondos para dedicarlos al mundo rural, pero aún así todo es demasiado complejo y las cuentas tienen que salir", ha indicado.

En este contexto, Planas cree que los agricultores y ganaderos tienen que percibirlo así y actualmente ve "cierto excepticismo y descontento en el sector por este tema".

El titular del ramo ha reiterado que la PAC es parte de la "historia de éxito de la UE". "Esto no se puede tirar por la ventana, no sólo es un problema de fondos y de identificación de políticas y respuestas", ha señalado.

Respecto a la pesca, Planas ha reconocido que se quedó "muy defraudado" por la propuesta de Bruselas, ya que cree que los 2.000 millones de euros "no significa nada" en términos pesqueros para llevar a cabo los retos que encara el sector como la "transición de la flota tradicional a una adaptada a las nuevas condiciones de las capturas y de la seguridad y la sostenibilidad".

AÑO CLAVE PARA EL RELEVO GENERACIONAL

Por otro lado, Planas ha señalado que el relevo generacional será uno de los aspectos "clave" de su Departamento para 2026. "Apostar por el relevo generacional es apostar por el futuro y es la princpial prioridad del Ministerio, porque hay que conseguir hacerlo más factible y eficaz el relevo generacional", ha indicado.

Por último, el ministro de Agricultura se ha congratulado de que su Departamento haya alcanzado el 97,65% de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura. "Es una cifra importante", ha concluido.