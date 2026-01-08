(AMP) El 'hombre de Trump' en la Fed pide recortar este año los tipos de interés en 150 puntos básicos

En una entrevista con Bloomberg Television, Stephen Miran, integrante del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos, indicó que su mandato terminará el 31 de enero, después de haber ocupado el puesto como sustituto de Adriana Kugler. Durante esta conversación, Miran subrayó que desconoce qué ocurrirá con su futuro profesional al finalizar este período. El medio también detalló que Miran accedió a este cargo tras tomar una excedencia en la presidencia del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, función donde colaboraba directamente con la administración Trump.

Según publicó Bloomberg Television y recogió posteriormente la cadena CNBC, Miran propuso un recorte en los tipos de interés de 150 puntos básicos para este año. Con esa medida, el coste del crédito descendería hasta situarse en el rango del 2% al 2,25%. Miran argumentó que “auguro alrededor de un punto y medio de recortes. [...] La inflación subyacente se está manteniendo dentro del margen de nuestro objetivo, lo que es un buen indicio de hacia dónde se dirigirá la inflación general a medio plazo”. En esa línea, defendió que la política monetaria actual de la Fed mantiene un tono excesivamente restrictivo y que es necesario flexibilizarla para reactivar el mercado laboral en Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg Television, Miran consideró que el nivel de restricción establecido por la Fed se extendió más allá del tiempo requerido. La Reserva Federal, responsable de fijar los tipos de interés, adoptó una postura firme durante los últimos años con el objetivo de controlar la inflación después de los aumentos registrados tras la pandemia. No obstante, las opiniones en el seno del FOMC muestran una amplia diversidad: mientras algunos abogan por mantener las tasas sin cambios, la mayoría de los integrantes del comité prefieren ajustar las decisiones de forma gradual, en contraste con la presión de Miran para una reducción significativa y rápida.

El papel de Miran en el organismo responsable de la política monetaria se ha caracterizado por un enfoque más decidido hacia la bajada de tipos, alineado con las ideas del expresidente Donald Trump, quien lo nombró en septiembre del año pasado. Desde su incorporación, Miran se ha distinguido por cuestionar la cautela de sus colegas y ha defendido de forma reiterada la urgencia de hacer más accesible el crédito. Esta postura, según Bloomberg Television, lo ha colocado en el centro del debate sobre la estrategia económica en Estados Unidos.

Mientras Miran impulsa este planteamiento, otras voces del ámbito económico estadounidense también insisten en la necesidad de reducir tasas. Según citó CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prepara una intervención pública para solicitar a la Fed que no aplace la decisión de bajar los tipos de interés. En palabras recogidas por el medio, Bessent considera estos recortes “el único ingrediente que falta para fortalecer el crecimiento económico”. Dicho discurso aún no se ha pronunciado formalmente, pero la expectación en torno a esta declaración anticipa presiones de alto nivel sobre la toma de decisiones de la Reserva Federal.

La discusión sobre la política de tipos de interés ocurre en un contexto de desacuerdo entre los miembros del FOMC. Algunos expertos defienden la necesidad de mantener la vigilancia sobre los precios a través de tasas elevadas, mientras otros se orientan hacia una mayor flexibilidad como la sugerida por Miran. De acuerdo con Bloomberg Television, el argumento central de Miran reside en que la inflación subyacente, al mantenerse dentro del objetivo del organismo, permite anticipar un descenso futuro de la inflación general, lo que justificaría una actuación más rápida por parte del banco central estadounidense.

La posición que sostiene Miran gana relevancia también por el impacto que un cambio en la política de tipos de interés podría tener sobre la economía norteamericana. Los ajustes que propone buscan incentivar la inversión y el empleo, elementos que muchos consideran clave para consolidar el crecimiento a mediano plazo. Según reportó Bloomberg Television, el enfoque adoptado hasta ahora por la mayoría de la Fed ha priorizado la prudencia y el control sobre la estabilidad financiera, retrasando acciones que permitan un abaratamiento del crédito.

La perspectiva de una reducción acelerada de los tipos de interés coincide con la visión de la administración Trump, donde Miran desempeñó un rol relevante antes de incorporarse al FOMC. Durante su etapa como presidente del Consejo de Asesores Económicos, gestionó iniciativas orientadas a estimular la actividad económica y a promover condiciones favorables para el empleo, recordaron fuentes consultadas por Bloomberg Television.

El futuro de la política monetaria estadounidense permanece así en debate abierto, con posiciones enfrentadas entre quienes piden mantener la cautela en las decisiones y quienes, como Miran y Bessent, consideran urgente una reducción de los costos de financiamiento para dinamizar la economía. Las próximas reuniones de la Fed serán determinantes para definir el rumbo que tomará la mayor economía del mundo, con posibles repercusiones en los mercados internacionales y en la vida cotidiana de millones de estadounidenses.