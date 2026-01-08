Alejandra Rubio, sorprendida, zanja la polémica tras no coincidir con Carmen Borrego y José María Almoguera en Reyes

A pocas horas de la entrada de Carmen Borrego en 'GH DÚO' el clan Campos se ha vuelto a ver envuelto en la polémica después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia abandonasen en coche precipitadamente la casa de Terelu Campos el día de Reyes con su pequeño Carlo después de comer con la presentadora apenas dos minutos antes de que llegase al domicilio su tía junto a su primo José María Almoguera.

Un gesto el de la nieta de María Teresa Campos que ha hecho que vuelvan a resurgir los rumores de mala relación tanto con Carmen como con su primo, con los que no habría querido coincidir en una fecha tan señalada y familiar como la del 6 de enero.

Rotunda, la hermana de Terelu intervenía telefónicamente en 'Vamos a ver' este miércoles y negaba su distanciamiento, asegurando que no tiene ningún problema con Alejandra, que tienen buena relación, y que si Carlo y la joven se fueron de la casa de su madre -a la que habían acudido solo a comer- antes de su llegada fue una simple casualidad porque tienen un bebé y había llegado la hora de volver a su domicilio.

Y hoy ha sido la nuera de Mar Flores la que se ha pronunciado sobre este tema en el plató del programa presentado por Patricia Pardo. Sorprendida por la polémica que protagoniza ahora y de la que se ha enterado en directo, ha asegurado que si no vio a su tía es porque "ella comió en un restaurante, yo preferí comer en casa porque estaba con mi hijo y no lo voy a sacar a un restaurante para que le vea todo el mundo y le haga fotos la prensa... Mi tía llegó tardísimo y yo ya me había ido porque tengo un hijo y no me iba a quedar allí hasta las 20.00".

"No sé cuando llegó Carmen, yo me fui casi a las 18.00, pero da igual porque todo lo que yo diga no va a servir de nada. He cenado con mi tía en Navidad, he estado con ella, ayer hablé con ella para desearle suerte para hoy -entra en 'GH DÚO'- porque está muy nerviosa, pero ya hay un conflicto creado..." ha añadido, insistiendo en que no tiene ningún problema con Borrego aunque la prensa quiera hacer ver lo contrario.

Además, ha revelado que desconocía que José María también iba a ir a la casa de Terelu a tomar el tradicional roscón de Reyes, y ha asegurado que fue su madre la que le contó por la noche a través de un mensaje que se había acercado con su novia María 'la jerezana'. "No tenía ni idea, yo ya he dado el paso, le he escrito, he hablado con él, le he dicho de vernos" ha zanjado, dejando entrever que pronto podría producirse el reencuentro para que Almoguera conozca a su hijo Carlo.