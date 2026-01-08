Al menos 20 menores interceptados en Sudáfrica al intentar cruzar la frontera con Zimbabue

Nairobi, 8 ene (EFE).- Las autoridades sudafricanas interceptaron a unos veinte menores de edad cerca del río Limpopo, en las inmediaciones de la valla fronteriza de Beitbridge al norte del país, cuando se dirigían desde Sudáfrica hacia Zimbabue, informó este jueves la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA).

Los menores, de entre 5 y 17 años, viajaban con un grupo de diez adultos y fueron retenidos tras un control de rutina por la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF), que junto al BMA confirmaron que solo uno de ellos era progenitor de uno de los niños, el resto viajaba sin padres o tutores legales.

“Todas las personas han sido puestas bajo la custodia de las autoridades competentes y se están siguiendo los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad, el bienestar y el trato legal de los menores, de acuerdo con la legislación sudafricana y los protocolos internacionales de protección infantil”, señaló el comisionado de la BMA, Michael Masiapato, en un comunicado.

Las autoridades continúan trabajando en identificar a los niños, verificar las identidades de los adultos implicados y esclarecer las circunstancias del traslado para definir las “intervenciones adecuadas”.

"La protección de las personas vulnerables, en particular de los menores, sigue siendo una prioridad para la BMA. Seguiremos intensificando las operaciones conjuntas con nuestros socios del grupo de seguridad para prevenir la explotación y salvaguardar la integridad de nuestras fronteras", agregó Masiapato.

Esta situación ha generado serias preocupaciones en materia de protección infantil, posible explotación y violaciones de la legislación migratoria y de bienestar del menor.

De acuerdo con datos de UNICEF, entre 7.000 y 10.000 niños migran anualmente entre Zimbabue y Sudáfrica, sin acompañamiento familiar, y corren graves riesgos de violencia, explotación y abuso durante su tránsito. EFE