Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, premio Abogados de Atocha de España

Madrid, 8 ene (EFE).- La asociación Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de Argentina han sido distinguidas con el premio Fundación Abogados de Atocha de España, que será entregado el 24 de enero próximo en la capital de España.

La fundación y el sindicato Comisiones Obras (CC.OO.) reconocen así el valor de estas mujeres, que luchan desde 1977 por los derechos humanos, conocer las circunstancias y el paradero de las personas desaparecidas durante la represión de la dictadura militar argentina y restituir la identidad de los niños que fueron arrebatados a sus padres.

La secretaria general de CC.OO. en Madrid, Paloma López, afirmó que se quiere "reconocer la labor de las abuelas y las madres de mayo" en un contexto "difícil" por la situación de Argentina, donde su presidente, el ultraliberal Javier Milei, ha cerrado el Espacio Memoria y Derechos Humanos, según un comunicado sindical publicado este jueves.

Antes de la ceremonia de entrega, se colocará una ofrenda floral en el monumento 'El Abrazo' para recordar a tres abogados laboralistas y dos personas más asesinados en un despacho de la calle de Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977 por pistoleros de extrema derecha.

En el mismo acto de entrega, la Unión de Mujeres Saharauis, de la asociación Esperanza y Libertad por las mujeres afganas, recibirá un reconocimiento especial por su resiliencia y valor contra la opresión talibán.

El presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta, aseguró que "conviene recordar que el planteamiento y la forma de actuar de los abogados de Atocha siempre fue el de la protección de los derechos humanos, las libertades y los derechos de los trabajadores". EFE