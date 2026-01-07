Yerno de Edmundo González y excandidato presidencial cumplen un año detenidos en Venezuela

Redacción América, 7 ene (EFE).- Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial, cumplen este miércoles un año detenidos en Venezuela y hacen parte del grupo de presos políticos cuya suerte quedó de momento en suspenso tras el ataque de EE.UU. en el país suramericano que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Sus detenciones, el mismo día en que fue apresado Carlos Correa, activista de DD.HH. y director de Espacio Público, actualmente excarcelado, se convirtieron en las más emblemáticas de los últimos meses en el país, en el contexto de la crisis tras las elecciones de julio de 2024, en las que fue proclamado ganador Maduro pese al reclamo opositor de "fraude".

Estos tres casos comparten similitudes, entre ellas la denuncia inicial de una "desaparición forzada" y su "carácter político", dado que no hubo una "base real" para las detenciones ni "indicios de la comisión de delitos", según dijo a EFE un abogado que pidió no ser identificado por temor a represalias.

A continuación, las claves de los tres procesos:

Tudares, abogado de profesión, era prácticamente desconocido hasta su detención el 7 de enero de 2025. Ese día, González Urrutia denunció que su yerno fue "secuestrado" por "hombres encapuchados, vestidos de negro", quienes lo obligaron a subir a "una camioneta color dorado" frente a sus hijos, cuando los llevaba al colegio.

La hija del opositor, Mariana González, defendió la inocencia de Tudares y alertó sobre la intención de vincularlo con otras personas detenidas ese mismo día, incluidos extranjeros a quienes las autoridades calificaron como "mercenarios" enviados para ejecutar acciones "terroristas".

En diciembre pasado, Tudares fue condenado a 30 años de prisión tras una "sola y única" audiencia de juicio, según informó su esposa, una decisión que la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificó de "inconstitucional y aberrante".

Este miércoles, González Urrutia consideró como una "venganza" contra él que su yerno permanezca detenido desde hace un año y reiteró que ganó las presidenciales de 2024 y no Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El líder opositor insistió en que su yerno se encuentra en "desaparición forzada", tal como lo ha denunciado Mariana González, quien asegura -casi a diario- que no ha podido ver a su esposo ni conoce su lugar de reclusión en Venezuela.

Márquez, quien participó en las presidenciales de 2024 como candidato del partido Centrados, cuestionó la victoria atribuida a Maduro por el CNE, ya que la institución no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

El ente dijo haber sufrido ataques informáticos que retrasaron la divulgación de los resultados presidenciales, aunque aún así proclamó a Maduro como ganador.

"El CNE está jaqueado, pero no jaqueado el sistema cibernético, está jaqueado políticamente", afirmó Márquez en agosto de 2024.

Ese mes, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una investigación contra el CNE por presunta "conspiración", al manifestar su "convencimiento" de que los entonces cinco rectores principales incurrieron en un "delito penal" al "violar la soberanía popular contenida en el sufragio".

Márquez, quien exigió la publicación de las actas electorales, fue acusado por las autoridades de supuestamente planear un "golpe de Estado" para el 10 de enero, día en el que Maduro se invistió como presidente.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura de González Urrutia -quien reclama la Presidencia desde el exilio- en una embajada venezolana en el exterior.

Líderes políticos y defensores de derechos humanos han exigido la liberación de Márquez, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido al opositor como su amigo.

El director de la ONG Espacio Público fue reportado inicialmente como "desaparecido", mientras su esposa, Mabel Calderín, y diversas organizaciones exigían información a las autoridades.

Espacio Público indicó que, según testigos, Correa fue "interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados".

Posteriormente, su esposa informó que supo que había sido presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, aunque dijo desconocer los delitos que se le imputaban.

Tras nueve días de detención, del 7 al 16 de enero de 2025, Espacio Público informó que Correa fue excarcelado bajo medidas cautelares; sin embargo, admitió desconocer cuáles eran, ya que no tuvo acceso al expediente judicial.

El presidente Petro celebró la excarcelación de Correa, cuya trayectoria en la defensa de los derechos humanos fue destacada por partidos opositores, activistas, organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos internacionales durante el tiempo en el que estuvo detenido. EFE