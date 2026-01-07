Xabi Alonso: "Este derbi será otra historia, estoy convencido de que el equipo va a dar otra cara"

Durante el repaso a la fase difícil que atravesó el Real Madrid por las lesiones sufridas en noviembre y diciembre, el técnico vasco Xabi Alonso subrayó que el equipo ya se encuentra en la senda correcta tras tomar decisiones necesarias para afrontar los retos actuales. Esta reflexión sirvió como antesala a sus declaraciones sobre el enfoque con que el club disputará la semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, según consignó el medio que cubrió la rueda de prensa previa al partido en Yeda.

Alonso anticipó que el duelo de este jueves a las 20:00 constituirá un escenario distinto respecto al derbi de Liga del pasado septiembre, en el que el Real Madrid cayó 5-2 ante el Atlético en el Metropolitano. Indicó que la preparación mental y el cuidado de los detalles resultan claves ante un oponente exigente. “Es una semifinal, tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, el Atlético siempre es un rival exigente. Tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante”, afirmó el técnico, conforme reportó la fuente.

A la hora de analizar el tropiezo anterior frente al conjunto rojiblanco, Alonso fue enfático en que el cuerpo técnico y los jugadores han revisado errores y aprendido de ellos, manteniéndolos presentes para evitar repetirlos. Señaló que el equipo está convencido de ofrecer una versión diferente: “Las tenemos muy presentes, fueron muy claras, para mañana no cometer de nuevo los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel. Pero mañana será otra historia, estoy convencido que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel”, tal como lo citó el medio. Reafirmó que cada derrota permite extraer lecciones que contribuyen a la evolución del grupo y resaltó la importancia de no olvidar lo que falló.

El técnico abordó también la situación anímica del plantel, haciendo mención a los altibajos inevitables en el fútbol. Explicó que tras una etapa marcada por limitaciones en las opciones disponibles, debido a las lesiones, el equipo fue ajustándose y progresando de manera favorable. Destacó el momento actual, en el que el Real Madrid encara la Supercopa como el “torneo más importante”, dado que es el título de más inmediata disputa para la plantilla. A pesar de que en el orden general de prioridades de la temporada lo sitúa en cuarto lugar, Alonso insistió en que para los próximos días su importancia es máxima.

En el apartado individual, el entrenador señaló de manera especial el papel de Vinícius Júnior, de quien espera un rendimiento sobresaliente y cuya participación considera fundamental en los partidos venideros. “Le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo. Que disfrute, cuando disfruta en el campo, tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle. Son momentos, tenemos que estar todos juntos y Vinícius es fundamental para nosotros”, expresó, tal como recogieron los medios presentes.

El técnico también insistió en la necesidad de que todo el equipo demuestre compromiso sin balón, tanto en ataque como en defensa. Alonso relató que exige esa actitud tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales: “Es imprescindible la presión de todos, y yo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos sin balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas. Esas ganas de querer también jugar ese momento y que incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos”, enfatizó ante la prensa.

Consultado por la situación médica de algunos jugadores, Alonso informó sobre la baja de Kylian Mbappé en la Supercopa y manifestó su deseo de que el jugador recupere su condición lo antes posible. “Hemos apurado, pero ha sido demasiado pronto este partido”, declaró el entrenador en la rueda de prensa, según las citas del medio. Sobre Dani Carvajal, comunicó avances en la recuperación del defensa y abrió la puerta a una posible participación, aunque matizó que no buscan apresurar el regreso de un futbolista que ha estado ausente durante varias jornadas, ya que todavía restan muchos compromisos en la temporada.

A lo largo de la rueda de prensa, Alonso respondió preguntas relacionadas con la preparación, la autocrítica por caídas anteriores y el estado anímico de la plantilla, insistiendo en la relevancia de sacar el máximo provecho a cada competición según la coyuntura. Según publicó el medio de referencia, la expectativa del club para el encuentro contra el Atlético en Yeda se centra en la capacidad de superación grupal y en el aporte de piezas claves como Vinícius, con la mira en obtener el primer trofeo de la campaña.