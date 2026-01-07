VÍDEO: Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuntó durante una entrevista que aunque las formas del arresto de Nicolás Maduro podrían no haber cumplido con los estándares habituales del derecho internacional, la eliminación de un dictador del escenario mundial constituye un avance significativo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el regidor madrileño razonó que más allá de los procedimientos involucrados en la detención, el hecho central sigue siendo la disminución de las figuras autoritarias a nivel global. Además, destacó la necesidad de propiciar una continuidad en los procesos que faciliten la transición democrática en Venezuela, reforzando la consideración de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y enfatizando el papel de María Corina Machado como referente internacional de la resistencia democrática.

Europa Press recogió también la aclaración de Martínez-Almeida respecto a la independencia de criterio entre su partido, el Partido Popular, y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). El alcalde precisó que, aunque Faes representa una fundación con alto prestigio dentro del espectro conservador, sus posturas más duras no reflejan necesariamente la línea directriz del PP, que encabeza Alberto Núñez Feijóo. De este modo, subrayó que las posiciones oficiales deben entenderse siempre desde la dirección partidaria, sin confundirse con las de entidades cercanas pero autónomas como Faes.

Sobre la legitimidad de la persecución judicial que afectó a Nicolás Maduro, Martínez-Almeida matizó que tanto Estados Unidos como otros actores del ámbito internacional no reconocían al líder venezolano como presidente, lo que condiciona la interpretación del proceso. Según expresó el alcalde en declaraciones reproducidas por Europa Press, la investigación sobre Maduro en cortes neoyorquinas se centra en acusaciones delictivas concretas, y no en su rol estatal. Al valorar la coyuntura, planteó que la Unión Europea se enfrenta a una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen de la democracia liberal, la cual, en su opinión, constituye un mensaje de esperanza ante escenarios de autoritarismo.

En relación con el futuro político venezolano, el alcalde remarcó que la transformación del país no debe orientarse hacia figuras como Delcy Rodríguez. En cambio, resaltó la importancia de atenerse a la voluntad expresada por los ciudadanos venezolanos, quienes, según afirmó, reconocen la legitimidad de Edmundo González Urrutia. Además, subrayó el reconocimiento global que suscita la figura de María Corina Machado, tanto como símbolo moral como por su proyección a nivel internacional. Refiriéndose a la activista y política opositora, Martínez-Almeida declaró: “No es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, añadiendo que su distinción como Premio Nobel de la Paz no es fruto del azar, sino reflejo de su trayectoria en defensa de la democracia venezolana frente a la represión prolongada.

Durante la entrevista rebatió también declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas a la opositora venezolana. Martínez-Almeida puntualizó que la interpretación de dichos comentarios debe centrarse en la esencia de las mismas y no en su literalidad, recogiendo la apreciación del senador Marco Rubio sobre las limitaciones de la oposición venezolana en el exterior. En este contexto, el alcalde expresó su respeto personal por María Corina Machado y señaló su papel destacado en la articulación de la resistencia política en Venezuela.

El debate sobre Groenlandia también formó parte de la conversación recogida por Europa Press. Martínez-Almeida sostuvo que las manifestaciones de Trump deben analizarse entendiendo la dirección estratégica que busca marcar Estados Unidos, más que su adhesión al texto preciso de sus declaraciones. Planteó que hay un interés explícito de la potencia norteamericana en la región ártica y que Europa debe construir una posición conjunta para salvaguardar la soberanía dinamarquesa dentro de la Unión Europea y de la OTAN. El alcalde defendió la necesidad de fortalecer la seguridad colectiva y la integridad territorial sin menoscabar el marco de cooperación con Estados Unidos.

Martínez-Almeida sugirió que España podría incrementar su nivel de compromiso en la OTAN en el contexto de las tensiones geopolíticas en el Ártico. Según sus palabras difundidas por Europa Press, la aproximación a la cuestión de Groenlandia debe combinar firmeza y flexibilidad, permitiendo la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales satisfactorios, como ha sucedido en otros ámbitos, incluidos los aranceles. Insistió en que la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca no pueden ser objeto de discusión, reafirmando el compromiso de los países aliados con estos principios.

El alcalde concluyó su intervención señalando la importancia de que Europa, y en particular España, mantengan una postura decidida y estratégica tanto a nivel de política exterior como en lo relativo a los compromisos de seguridad internacional, especialmente ante desafíos como los planteados por Estados Unidos en regiones tan sensibles como el Ártico.