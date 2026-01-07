Trump afirma que Venezuela "solamente" comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Venezuela "solamente" comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Así se ha pronunciado el inquilino de la Casa Blanca a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social, donde ha indicado que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos "para mejorar" la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano.

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos", ha añadido el también magnate neoyorquino.

Su anuncio llega después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicara que el plan de la Administración Trump para Venezuela pasa por tres fases, siendo la última de ellas la "transición" política y, por tanto, priorizando sus negocios en el sector petrolero.

Por su parte, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, había confirmado el inicio de negociaciones con las autoridades estadounidenses para la venta de volúmenes de crudo, "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".