Simeone: "Como entrenador no cierro ninguna puerta"

Diego Pablo Simeone explicó que cada partido representa un desafío distinto, desvinculado de lo ocurrido en enfrentamientos previos, una perspectiva que toma especial relevancia ante la inminente semifinal frente al Real Madrid en la Supercopa de España. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, el técnico del Atlético de Madrid subrayó que en cada duelo los equipos deben desplegar sus cualidades más destacadas para continuar en la competición.

A pocas horas de disputar el pase a la final, el entrenador argentino indicó que nunca descarta la posibilidad de dirigir a otros equipos o selecciones en el futuro. Según declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, "los entrenadores no cerramos puertas nunca porque entendemos que el fútbol puede cambiar. Así que está claro que de mi lugar que tengo, no cierro ninguna puerta". Esta afirmación reafirma la postura de Simeone de mantener abiertas las opciones profesionales, sin limitarse a su actual etapa al frente del conjunto rojiblanco.

El medio Europa Press reseñó que Simeone evitó establecer cualquier comparación con el historial reciente de derbis. En los siete encuentros más recientes contra el Real Madrid, el Atlético solo sufrió una derrota. Pese a esta estadística, el técnico manifestó que "siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano tampoco va a estar relacionado al partido que vamos a jugar mañana". De esta manera, enfatizó la singularidad de cada enfrentamiento y la necesidad de que los futbolistas adapten su juego específicamente al contexto de la semifinal.

En cuanto al rendimiento individual, Europa Press recogió sus palabras en defensa del delantero argentino Julián Álvarez, quien atraviesa una sequía goleadora de un mes. Simeone expresó su confianza en el jugador: "Julián (Álvarez) por sí solo ha demostrado el futbolista que es y las palabras muchas veces no avanzan simplemente sirven los hechos". El entrenador añadió que, además de las cuestiones deportivas, la atención al bienestar personal de los jugadores adquiere importancia. "A veces hace falta acercarse y no hablar de fútbol, a veces hace falta acercarse y hablar de cosas de la vida que también son muy importantes. Nos manejamos con la naturalidad porque más allá de un futbolista hay una persona y creo que lo más importante es que la persona esté bien", aseguró el técnico en declaraciones recogidas por el medio citado.

Por otra parte, el rendimiento de Alexander Sorloth fue destacado por Simeone ante los periodistas, información que Europa Press difundió ampliamente. El delantero noruego atraviesa su momento más constante desde su llegada al club y, según el entrenador, ha sabido aprovechar las oportunidades recibidas. Simeone puntualizó: "Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y con el mismo hambre que está participando". Además, resaltó la fortaleza física de Sorloth como un elemento que permite al equipo variar sus métodos ofensivos, agregando que "el equipo necesita a este Sorloth" para afrontar los retos actuales.

La preparación del Atlético de Madrid también se ha visto afectada por la lesión de Pablo Barrios, quien no podrá participar en la semifinal. Frente a esta ausencia, Simeone expuso que el equipo estudia diferentes opciones para reforzar el mediocampo. Detalló que se barajan alternativas como la inclusión de Marcos Llorente en un rol interior, así como la posible participación de Conor Gallagher o Johnny Cardoso. "Mañana decidiremos quién creemos le hará mejor al equipo", precisó el técnico.

Finalmente, la organización de competiciones internacionales también formó parte de las apreciaciones de Simeone. Según relató Europa Press, el entrenador valoró favorablemente el trato recibido en Arabia Saudí, país anfitrión de la semifinal y posible sede del Mundial de 2034. "Nos han recibido de la mejor manera, nos han tratado espectacularmente. Ojalá que si el Mundial es aquí, pueda ser de la mejor manera que se imagina a toda la gente del país”, concluyó en su intervención ante los medios.