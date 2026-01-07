Real Madrid-FC Barcelona, duelo estelar de los cuartos de final de la Copa de la Reina

En la temporada pasada, el FC Barcelona y el Real Madrid ya protagonizaron un cruce en la Copa de la Reina, donde el conjunto catalán resultó vencedor con un contundente 8-1 global tras los duelos en Alfredo di Stéfano y el Johan Cruyff. Según informó el medio que consignó el sorteo, la campaña actual propone un nuevo enfrentamiento directo entre los dos líderes de la Liga F Moeve en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, fijado a partido único durante la primera semana de febrero.

El sorteo, detalló la fuente de noticias, determinó que el Real Madrid recibirá al vigente campeón Barcelona, que ya venció a su rival madrileño por 4-0 en la primera vuelta del torneo liguero. El equipo dirigido por Pau Quesada intentará aprovechar el formato a partido único y la localía para buscar una clasificación histórica a las semifinales, ante un Barça que nuevamente llega como favorito. De acuerdo con la publicación, el precedente reciente indica que ambos conjuntos podrían volver a verse las caras semanas antes en Supercopa de España, siempre que superen sus respectivas semifinales frente al Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente.

El medio consignó que la eliminatoria entre Real Madrid y FC Barcelona es el plato fuerte de unos cuartos de final con otros cruces de gran tradición en el fútbol femenino nacional. Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentarán en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. Esta llave reúne a dos equipos con presencia histórica en la competición, donde el club vizcaíno ha mejorado su rendimiento tras superar un inicio de campaña complicado y buscará superar al actual subcampeón.

Según la información publicada, la Real Sociedad, otro equipo con experiencia de campeón en la Copa de la Reina, disputará su eliminatoria frente a FC Levante Badalona. El equipo donostiarra parte como favorito en su estadio contra el conjunto catalán, que afronta la cita con la condición de recién ascendido tras una destacada trayectoria en rondas anteriores.

En el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife se enfrentarán en una eliminatoria marcada por la igualdad. Ambos equipos se ubican en la séptima y quinta posición de la Liga F Moeve, respectivamente, separados solo por un punto en la clasificación. Según publicó la fuente, este cruce refleja el avance competitivo dentro del torneo y la apertura de oportunidades para formaciones que cada vez adquieren mayor protagonismo en las fases finales.

La programación de estos encuentros queda prevista para los días 3, 4 y 5 de febrero, en formato de partido único, lo que incrementa la intensidad de cada cruce y sitúa a los equipos en la obligación de resolver sus aspiraciones a semifinalista en noventa minutos. El medio detalló que el Real Madrid buscará aprovechar la condición de local para revertir la tendencia negativa de los últimos enfrentamientos contra el Barça, mientras la Real Sociedad parte con ventaja teórica ante el FC Levante Badalona.

La expectación por el sorteo deparó en esta edición un camino exigente para los favoritos, enfrentando nuevamente a los dos principales equipos de la Liga F Moeve antes de la final. El medio mencionó también otras fases recientes del torneo, recordando que la última eliminación del Real Madrid ante el Barcelona resultó por una amplia diferencia, y que en la presente campaña el equipo blanco ha mostrado una versión más competitiva pese a la derrota en liga ante el mismo rival.

Además, tanto el Atlético de Madrid como el Athletic Club llegan a esta ronda inmersos en la búsqueda de resultados que consoliden su posición en Liga y Copa, con el aliciente de medirse en una de las rivalidades más recurrentes del fútbol femenino. Por su parte, Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife se enfrentarán en un contexto de igualdad máxima, según enfatizó la fuente, ya que ambos mantienen trayectorias similares en el campeonato.

Según reportó la publicación, los duelos establecidos por esta ronda de cuartos de final son los siguientes: Atlético de Madrid frente a Athletic Club, Real Sociedad ante FC Levante Badalona, Real Madrid contra FC Barcelona y Madrid CFF ante Costa Adeje Tenerife. Los equipos vencedores avanzarán a semifinales, manteniéndose la incertidumbre sobre si el torneo ofrecerá nuevas sorpresas o confirmará la hegemonía reciente de Barcelona y Real Madrid.