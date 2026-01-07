Agencias

Racing-Barcelona, Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético, en octavos de Copa del Rey

El sorteo celebrado en Las Rozas ha emparejado a los tres grandes del fútbol español con rivales de Segunda en una eliminatoria a partido único, que tendrá lugar del 13 al 15 de enero, según la Federación

El enfrentamiento entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid destaca entre los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, según reportó el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. De acuerdo con la información difundida por la Federación, los enfrentamientos principales muestran a los tres equipos más laureados del fútbol español medirse con rivales de la categoría de plata en una eliminatoria a partido único, que se disputará del 13 al 15 de enero.

Según informó el medio, el sorteo ha emparejado al FC Barcelona con el Racing de Santander, al Real Madrid con el Albacete Balompié y al Atlético de Madrid con el Deportivo de La Coruña, todos equipos provenientes de LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol español. Estos encuentros ponen a prueba a los favoritos frente a clubes que buscan hacer historia en la competición.

La eliminatoria a partido único otorga un componente de incertidumbre y emoción a los duelos, incrementando la posibilidad de sorpresas en la competición, según detalló la Federación tras la celebración del sorteo. Los equipos de menor categoría pueden aprovechar el formato para intentar eliminar a alguno de los conjuntos considerados favoritos al título, obligados a no cometer errores en un único encuentro.

El mismo sorteo determinó también los otros emparejamientos del cuadro de octavos de final: la Cultural y Deportiva Leonesa, otro representante de divisiones inferiores, se enfrentará al Athletic Club de Bilbao. El Burgos CF recibirá al Valencia CF, mientras que el Real Betis se medirá ante el Elche CF. Por su parte, la Real Sociedad jugará contra Osasuna y el Deportivo Alavés rivalizará con el Rayo Vallecano, según consignó el medio.

El sorteo celebrado este miércoles en Las Rozas se realizó bajo la supervisión de los representantes de los clubes clasificados y de la Federación. El calendario dictado por la organización ubica todos los partidos entre el 13 y el 15 de enero de 2025, a partido único, lo cual determinará de forma inmediata los clasificados a los cuartos de final.

Tal como consignó la Federación, los clubes de LaLiga Hypermotion que siguen en liza han llegado a esta fase tras superar varias rondas previas y se presentan como rivales exigentes para los equipos de Primera División, especialmente bajo un formato que acorta los márgenes de error. El Racing de Santander, el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña cuentan con la motivación de medirse ante Barcelona, Real Madrid y Atlético, respectivamente, conjuntos que históricamente han dominado la competición copera.

El FC Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, buscará avanzar ante un Racing de Santander que ha mostrado solidez en la segunda categoría. El Real Madrid, por su parte, volverá a visitar el estadio del Albacete Balompié, un duelo que remite a antiguos enfrentamientos en esta competición. El Atlético de Madrid viajará a Riazor para medirse con un Deportivo de La Coruña que aspira a recuperar el protagonismo en grandes citas.

Según destacó el medio, las ocho eliminatorias comprenden a equipos distribuidos entre Primera División y LaLiga Hypermotion, resaltando la tradicional presencia de clubes históricos y la oportunidad para que conjuntos menos habituales se abran paso en la fase final. La Cultural y Deportiva Leonesa y el Burgos CF, ejemplos de este perfil, recibirán en sus estadios a rivales de amplia trayectoria en la máxima categoría, como el Athletic Club y el Valencia, añadiendo atractivo al desarrollo del torneo.

Por último, la Real Sociedad afrontará un compromiso de alto nivel ante Osasuna y el Deportivo Alavés recibirá al Rayo Vallecano, completando así el cuadro de octavos de final dispuesto en el sorteo oficial. La Federación ha especificado que todas las eliminatorias seguirán el formato de partido único, fórmula que ha generado consenso en los últimos años por la emoción y competitividad que aporta al certamen.

Los equipos clasificados buscarán acceder a los cuartos de final, manteniendo vivo el sueño de conquistar el trofeo. La Copa del Rey, que en esta edición cuenta con el patrocinio de MAPFRE, ha reunido nuevamente a los históricos dominadores del fútbol español con algunos de los clubes más representativos de LaLiga Hypermotion, en una ronda donde la igualdad y la sorpresa pueden marcar el destino de la competición.

