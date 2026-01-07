Nuevas pantallas enrollables para portátiles y gafas inteligentes: Lenovo reinventa los dispositivos con IA en CES 2026

El ThinkPad Rollable XD Concept permite aumentar el área de trabajo al desplegar una pantalla extensible que puede mostrarse tanto hacia el usuario como hacia otras personas, facilitando la colaboración y el manejo de tareas múltiples en distintos entornos. Según informó Europa Press, este prototipo representa uno de los avances que Lenovo ha querido destacar en la feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas, donde la compañía presentó una serie de nuevos dispositivos concebidos para impulsar la productividad, la colaboración y las aplicaciones multimedia mediante inteligencia artificial (IA).

En el marco del evento, Lenovo mostró distintas propuestas que incluyen desde pantallas enrollables que amplían el tamaño de los portátiles, como es el caso del ThinkPad Rollable XD Concept y el Legion Pro Rollable, hasta gafas inteligentes bajo el nombre Lenovo Smart Sense Display Concept y soluciones de IA personalizadas con el Lenovo Personal AI Hub Concept. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el nuevo ThinkPad Rollable XD Concept transforma una pantalla de 13,3 pulgadas a 16 pulgadas en orientación vertical, proporcionando un 50 por ciento más de espacio útil sin necesidad de adquirir un dispositivo de mayores dimensiones físicas. Este mecanismo también permite mostrar parte de la pantalla en la tapa externa del equipo, permitiendo nuevas formas de interacción.

El ThinkPad Rollable XD Concept, según detalló Europa Press, se apoya en desarrollos previos de Lenovo como el ThinkPad X1 Fold y el portátil enrollable con IA ThinkBook Plus Gen 6 presentado anteriormente en CES. La pantalla extensible incorpora una cubierta transparente de Corning Gorilla Glass Victus 2, resultado de una colaboración entre ambas compañías, que ofrece una resistencia robusta y puede desplegarse hasta 180 grados. El dispositivo facilita la interacción gracias a gestos táctiles y controles de voz bajo la función Swipe to X, permitiendo al usuario ejecutar aplicaciones o cambiar entre modos operativos con acciones simples.

Entre las capacidades de inteligencia artificial integradas se encuentran la traducción en vivo, la asistencia mediante voz, la multimodalidad y la posibilidad de realizar ciertas operaciones con el portátil cerrado. Lenovo, de acuerdo con Europa Press, orienta estas prestaciones a entornos laborales que requieren flexibilidad y una mayor integración de las funciones colaborativas.

Dirigido al segmento de videojuegos, el Legion Pro Rollable Concept es otro de los dispositivos presentados, orientado a jugadores que buscan soluciones de alto rendimiento. Este modelo cuenta con una pantalla OLED Gaming Lenovo PureSight de 16 pulgadas que se expande horizontalmente hasta los 21,5 pulgadas en Modo Táctico o hasta los 24 pulgadas en el denominado Modo Arena. Según describió Europa Press, el mecanismo emplea un sistema de doble motor basado en tensión, diseñado para expandir y contraer la pantalla de manera silenciosa y estable, adaptándose a distintas necesidades de juego y transporte.

El Legion Pro Rollable Concept está basado en el Legion Pro 7i e integra procesadores Intel Core Ultra de última generación, una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 y tecnología Nvidia Blackwell. Además, emplea el motor Lenovo AI Engine+ con el sistema Lenovo LA Core, que reconoce los escenarios de uso en tiempo real para optimizar el rendimiento, incrementando los cuadros por segundo y administrando los recursos del sistema para lograr una experiencia jugable fluida y ajustada a las exigencias del usuario.

Europa Press consignó que, además de los dispositivos de pantalla flexible, Lenovo incorporó a su portafolio conceptual unas gafas inteligentes denominadas Lenovo Smart Sense Display Concept, orientadas a transformar la interacción con el entorno digital. Estas gafas se conectan inalámbricamente a otros dispositivos inteligentes, permitiendo opciones como la visualización de contenido en las lentes, controles por voz y táctiles, y funciones de manos libres como atender llamadas, visualizar teleprompter o reproducir música. El objetivo es proporcionar una alternativa a la interacción con teléfonos o portátiles y mantener la conectividad en contextos donde se requiere movilidad o discreción.

Las Lenovo Smart Sense Display Concept integran el asistente personal Lenovo Qira, diseñado para operar de forma transversal en los dispositivos de la marca y sacar provecho de las capacidades de IA ya presentes en teléfonos inteligentes o computadoras conectadas. Estas gafas pueden realizar traducciones en tiempo real en menos de un milisegundo y aplicar reconocimiento inteligente de imágenes para entregar contexto inmediato a lo que se observa y escucha. Otras funciones destacadas incluyen Catch Me Up, que resume las notificaciones de todos los dispositivos del usuario al comienzo del día, facilitando la organización y la gestión de información relevante.

Respecto al diseño, el medio reportó que las gafas tienen un peso de 45 gramos y una autonomía que permite hasta 8 horas de productividad y entretenimiento, factores que buscan asegurar su utilidad y confort en el uso diario. Lenovo apuntó a un perfil moderno y ergonómico, adaptándose tanto a las necesidades estéticas como funcionales de los potenciales usuarios.

Paralelamente, Lenovo presentó también el Proyecto Kubit, materializado como el Lenovo Personal AI Hub Concept, una nueva propuesta para centralizar aplicaciones y servicios de inteligencia artificial en el ecosistema personal de dispositivos. El sistema está diseñado para operar en la nube perimetral y soportar cargas de trabajo distribuidas entre ordenadores, smartphones, wearables y soluciones para el hogar inteligente. Este centro de IA está constituido por dos estaciones ThinkStation PGX compactas, equipadas con la tecnología Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip.

La interfaz del Personal AI Hub Concept incluye una pantalla táctil transparente que permite, según publicó Europa Press, recoger datos de múltiples plataformas y proporcionar a los usuarios acceso a análisis y aplicaciones de IA personalizados, ajustados a sus patrones de uso diario. El control se realiza tanto por comandos táctiles como de voz, asegurando flexibilidad operativa e interacción intuitiva con las distintas funciones.

Lenovo, siguiendo la información de Europa Press, expuso otros desarrollos de visualización llevados por la IA, entre los que sobresale el Lenovo Smart Sense Display Concept planteado como concentrador inteligente para varios dispositivos. Esta solución permite la conexión inalámbrica a teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles o tabletas para mostrar contenido compartido en la pantalla central, posibilitando una gestión más eficiente de las aplicaciones y datos de los usuarios.

En el ámbito de la personalización y el bienestar, Lenovo también presentó un concepto de pantalla inteligente con IA capaz de ajustar las soluciones visuales en tiempo real de acuerdo con los perfiles, los momentos del día o la ubicación geográfica. Este enfoque busca responder a las preferencias individuales y mejorar la experiencia de uso, a la vez que cuida aspectos asociados a la salud y el confort visual.

Las propuestas exhibidas durante el CES 2026 según Europa Press reflejan la apuesta de Lenovo por integrar hardware avanzado con sistemas de inteligencia artificial orientados tanto a la productividad profesional como al entretenimiento interactivo y la colaboración en entornos digitales. Cada uno de los dispositivos y conceptos mostrados implica una reinvención del rol de la tecnología personal y una expansión de las posibilidades que ofrecen los equipos informáticos en áreas que abarcan desde el trabajo colaborativo hasta las experiencias de realidad aumentada y asistentes virtuales personalizados.