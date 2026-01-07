Louzán traslada su apoyo al CTA por su "entrega y compromiso" antes de la Supercopa de España

El colegiado Díaz de Mera Escuderos manifestó el entusiasmo y el sentido de responsabilidad con el que afronta el partido inaugural de la Supercopa de España, aludiendo a la confianza que los responsables de la competición han depositado en el cuerpo arbitral. Estas declaraciones se produjeron durante un encuentro mantenido entre los árbitros designados, los máximos responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pocas horas antes del inicio de la primera gran competición futbolística del calendario español en 2024. De acuerdo con un comunicado difundido por la RFEF, el presidente del organismo, Rafael Louzán, trasladó formalmente en Yeda, Arabia Saudí, su respaldo al estamento arbitral, destacando la entrega y constancia de los colegiados que han viajado para dirigir los encuentros del campeonato.

Según consignó la RFEF, Rafael Louzán felicitó de forma directa a quienes integran el colectivo arbitral, extendiendo su reconocimiento tanto al trabajo demostrado hasta la fecha como a las perspectivas de actuación durante los partidos por disputarse en el país asiático. En sus palabras, Louzán expresó: “Enhorabuena por el trabajo bien hecho y mucha suerte para que todo esté a la altura de lo que os merecéis”. El dirigente también resaltó la “entrega y compromiso” constante de los equipos arbitrales, remarcando que estos valores generan en la Federación expectativas positivas respecto a un proceso continuo de mejora y modernización.

El medio señaló que el acto contó con la participación de los principales referentes del Comité Técnico de Árbitros y los árbitros encargados de dirigir los partidos de la competición, así como con la intervención de representantes técnicos. Entre estos últimos, tanto Fran Soto, presidente del CTA, como David Fernández Borbalán, responsable técnico, agradecieron a la Federación no solo el apoyo institucional, sino también la acogida de las iniciativas y propuestas formuladas desde el colectivo arbitral. Resaltaron igualmente la autonomía y el entorno favorable que experimentan en el ejercicio diario de sus funciones bajo la dirección de la actual directiva de la RFEF.

Tal como informó la RFEF, Louzán dirigió un mensaje especial a los hombres y mujeres del Comité Técnico de Árbitros desplazados a Yeda, valorando el trabajo ya realizado y expresando confianza en que, con un desempeño adecuado y la suerte necesaria, las actuaciones de los próximos días responderán a la altura de las expectativas que rodean la Supercopa de España.

La cobertura facilitada por la Federación incluyó también palabras de los propios árbitros. Díaz de Mera Escuderos, designado como juez principal del partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, subrayó la ilusión y la responsabilidad con la que afronta el reto de conducir el encuentro inaugural de la competición, indicando que buscarán corresponder con su labor la confianza manifestada por las autoridades federativas y arbitrales.

El evento en cuestión marca el inicio de la Supercopa de España, certamen que por segundo año consecutivo se disputa en territorio saudí y que reúne a algunos de los equipos más representativos del país. De acuerdo con la RFEF, estas instancias de reconocimiento y apoyo a los árbitros se enmarcan en una política institucional orientada a consolidar la calidad técnica y la autonomía del colectivo, en sintonía con los procesos de actualización y profesionalización promovidos durante los últimos meses.

Las declaraciones difundidas remarcan la importancia de un entorno de respaldo y autonomía para el colectivo arbitral en las principales competiciones internacionales. Según la información suministrada por la Federación, la buena acogida de las propuestas formuladas por el CTA y las condiciones de trabajo permiten a los colegiados desempeñar su función con mayor seguridad y profesionalismo, aspectos considerados claves para el desarrollo de los torneos organizados bajo la supervisión de la RFEF.

La jornada inaugural prevista para la Supercopa, con el choque entre FC Barcelona y Athletic Club, servirá también como punto de partida para evaluar en la práctica los procesos de mejora y modernización mencionados por los dirigentes consultados. Los responsables técnicos y federativos esperan que el rendimiento arbitral durante la competición continúe reflejando los avances impulsados por la actual gestión, consolidando la posición del estamento en los principales escenarios del fútbol nacional e internacional.