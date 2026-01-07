Los médicos de Bolsonaro descartan la necesidad de una cirugía por el golpe en la cabeza

Río de Janeiro, 7 ene (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió un traumatismo craneal leve, que no exige una nueva cirugía, como consecuencia de un golpe en la cabeza por una caída en la celda en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, afirmaron este miércoles sus médicos.

El diagnóstico fue divulgado por los médicos del líder de la ultraderecha tras los exámenes a los que fue sometido este miércoles en un hospital en Brasilia, al que acudió con autorización de la Corte Suprema.

El parte médico afirma que el trauma no requiere "intervención terapéutica", pero los doctores que atienden al exgobernante (2019-2022) dijeron en una rueda de prensa que tendrá que seguir algunas prescripciones médicas en la cárcel.

El cardiólogo Brasil Caiado, uno de los miembros del equipo médico, dijo que la lesión sufrida "no es preocupante", y destacó que los exámenes no mostraron lesiones intracraneanas y que tampoco confirmaron la sospecha de una convulsión.

Agregó que, tras el resultado de los exámenes, Bolsonaro tendrá que seguir las recomendaciones médicas en la celda de la sede de la Policía Federal de Brasilia en la que está recluido desde noviembre pasado.

Según Caiado, el capitán de la reserva del Ejército será sometido a nuevas evaluaciones médicas para intentar identificar las razones de los mareos, desequilibrios y confusiones mentales que sufre, que al parecer provocaron la caída, para poder definir el mejor tratamiento posible.

El médico afirmó que la principal sospecha es que los problemas son consecuencia de una interacción medicamentosa, debido a que toma varias medicinas para tratar sus crisis de hipo.

El líder de la ultraderecha brasileña fue sometido hoy a una tomografía, una resonancia magnética y a un electroencefalograma, para determinar las consecuencias del golpe que sufrió en la cabeza.

El expresidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar "perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones de 2022 ante el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter "humanitario" ante su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos. EFE