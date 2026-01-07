Agencias

Hungría carga contra garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania: "Hay riesgo de una guerra directa con Rusia"

El ministro de Exteriores de Hungría advirtió que la propuesta impulsada por Francia y Reino Unido para aumentar su presencia militar en Ucrania podría agravar el conflicto regional, insistiendo en que Budapest apoya la vía diplomática y rechaza cualquier escalada

El canciller húngaro, Péter Szijjártó, expresó que Hungría respalda la apertura de diálogos de paz y el establecimiento de contactos diplomáticos de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, al tiempo que rechazó cualquier acción que, a juicio de Budapest, implique una mayor aproximación a la guerra. Según consignó la agencia Europa Press, Szijjártó subrayó que Hungría permanecerá al margen de las políticas orientadas a incrementar el apoyo militar a Ucrania impulsadas por países como Francia y Reino Unido, manteniéndose en una posición contraria a la escalada del conflicto regional.

El medio Europa Press detalló que el ministro de Exteriores húngaro criticó la propuesta de la denominada Coalición de Voluntarios, liderada por Francia y Reino Unido, que pretende elevar el nivel de garantías de seguridad ofrecidas a Kiev. De acuerdo con Szijjártó, este tipo de iniciativas representa un riesgo elevado de enfrentamiento directo entre Europa y Rusia. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el jefe de la diplomacia húngara afirmó: “La Coalición de Voluntarios presentó una nueva propuesta que acerca a Europa a una confrontación directa con Rusia. Al intentar establecer una presencia militar en Ucrania, los países de Europa Occidental están creando el riesgo de una guerra directa con Rusia".

Según Europa Press, la inquietud de Budapest se enmarca en la reciente declaración de intenciones presentada por los gobiernos de Reino Unido y Francia. Ambos Estados asumieron el compromiso de liderar el posible despliegue de tropas internacionales en territorio ucraniano, bajo un esquema que buscaría fortalecer la seguridad del país en la etapa posterior al conflicto. La declaración, firmada por el primer ministro británico y el presidente francés Emmanuel Macron, establece que las dos potencias coordinarán el envío de “unidades”, junto a contingentes de otros países, para integrar una eventual Fuerza Multinacional con presencia en Ucrania.

Europa Press agregó que los líderes del Reino Unido y Francia justificaron este compromiso con el argumento de reforzar la capacidad disuasoria de Ucrania ante la posibilidad de futuros ataques por parte de terceros Estados. El objetivo declarado es que el apoyo militar internacional permita a las autoridades ucranianas evitar que se repitan ofensivas similares a las que desencadenaron la actual guerra.

En cuanto al papel de Estados Unidos, el medio reportó que Washington dio su respaldo a la postura adoptada por Londres y París respecto al fortalecimiento de la seguridad ucraniana a través de medios internacionales. No obstante, todavía no se esclareció cuáles serían los mecanismos concretos de apoyo que la Casa Blanca aportará a una eventual operación multinacional en suelo ucraniano.

Según publicó Europa Press, la posición de Hungría respecto a las garantías de seguridad para Ucrania subraya una divergencia dentro de la Unión Europea sobre la mejor forma de gestionar un conflicto que mantiene a la región en alto nivel de tensión diplomática y militar. Mientras algunos de los países occidentales exploran nuevos niveles de intervención y asistencia militar, Budapest opta por una aproximación que prioriza los canales de negociación y las gestiones diplomáticas entre las principales potencias implicadas.

En sus declaraciones públicas, Szijjártó reiteró que el gobierno húngaro observará una actitud de no intervención en iniciativas que, según su análisis, incrementen las probabilidades de una escalada bélica. Al mismo tiempo, el ministro insistió en que Hungría favorece la participación activa de Estados Unidos y Rusia en negociaciones orientadas a buscar un acuerdo de paz que ponga fin a las hostilidades y permita avanzar hacia una solución estable y duradera para Ucrania y la región.

