El Ibex 35 aguanta por encima de los 17.600 en la media sesión, pero cae un 0,l1%

El barril de Brent descendió un 0,18% en la media sesión del miércoles, fijando su precio en 60,59 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) marcó un retroceso del 0,47% para situarse en 56,86 dólares, según informó Europa Press. Esta evolución se produce en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que han impactado en el ánimo de los inversores y en el avance de los mercados bursátiles europeos, incluida la referencia española.

Europa Press reportó que el Ibex 35 se mantenía durante la media sesión ligeramente por encima de los 17.600 puntos, aunque acumulaba una depreciación del 0,11%, en sintonía con la variación experimentada al inicio de la jornada, para ubicarse en los 17.627 puntos. Los movimientos en la bolsa española se han visto condicionados tanto por la coyuntura internacional surgida a raíz de los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la exportación de petróleo venezolano sancionado, como por el desempeño diferencial de diversos valores y la evolución de los principales índices del continente.

De acuerdo con la publicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró a través de su plataforma Truth Social que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán a su país un volumen de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad, sujeto a sanciones internacionales. Trump detalló que la venta del petróleo se realizará a precios de mercado y que los ingresos serán gestionados bajo su supervisión directa con el objetivo de que beneficien a las poblaciones de Venezuela y de Estados Unidos. En sus palabras, “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”. Además, remarcó que estos fondos serán administrados para “garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Este contexto geopolítico intervino en la dinámica de los mercados financieros y se reflejó tanto en la bolsa española como en los principales índices del continente. Según consignó Europa Press, el Ibex 35 presentó un comportamiento mixto en sus principales componentes. Indra lideraba las subidas con una apreciación del 4,46%, seguida por ACS, que avanzó un 3,10%; ArcelorMittal, un 2,80%; Amadeus, un 2,24%; Solaria, un 2%; Acciona, un 1,92%; y Ferrovial, un 1,87%. En contraste, Repsol sufría el mayor descenso, con una pérdida del 3,34%. Otras caídas relevantes correspondieron a Bankinter, que retrocedió un 2,36%; Banco Sabadell, con un descenso del 2,23%; BBVA, que experimentó una baja del 2,09%; Puig, que perdió un 1,97%; e IAG, con una caída del 1,90%.

El desempeño de los mercados bursátiles en Europa estuvo marcado por una tendencia dispar durante la media sesión. Europa Press detalló que el índice de Londres descendió un 0,58% y el de Milán disminuyó un 0,26%. En contraste, París mostró una ligera subida del 0,04% y Fráncfort avanzó un 0,68%. Esta multiplicidad de resultados refleja la reacción contenida de los inversores ante el escenario internacional y la respuesta diferenciada de cada mercado a la nueva coyuntura de tensiones entre Caracas y Washington.

En el plano corporativo, el medio reportó la participación del BBVA en el mercado de deuda, donde la entidad lanzó una colocación de deuda sénior no preferente dividida en dos tramos, con vencimientos a tres y diez años. Esta operación busca diversificar vías de financiación en un momento marcado por la volatilidad internacional y la cautela sobre el comportamiento futuro de los tipos de interés y la deuda soberana.

En el segmento de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años presentó una disminución y se situó en el 3,237%, por debajo del 3,271% anotado en el cierre anterior. Esta reducción en la rentabilidad fue acompañada por una prima de riesgo respecto a la deuda alemana establecida en 43,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, Europa Press reflejó estabilidad en la cotización del euro frente al dólar. El tipo de cambio en la media sesión se mantuvo en 1,1686 dólares por cada euro, evidenciando una falta de grandes oscilaciones y la cautela de los inversores ante el aumento de la incertidumbre global.

Los movimientos bursátiles y de los mercados de materias primas ocurren en medio de una vigilancia intensa de los actores económicos a la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las declaraciones de Donald Trump y la situación interna venezolana, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez como ex vicepresidenta convertida en máxima autoridad del país, han introducido un elemento adicional de incertidumbre. Esta situación ha influido en el comportamiento de los valores relacionados con la energía y las materias primas, como se ha visto en el caso de Repsol dentro del Ibex 35.

La jornada deja patente la reactividad de los mercados a factores geopolíticos y su impacto en la valoración de las empresas cotizadas, al mismo tiempo que evidencia una actitud de prudencia entre los inversionistas ante las nuevas incertidumbres internacionales, según ha quedado reflejado en los reportes y datos publicados por Europa Press.