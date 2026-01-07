El Gobierno todavía no pedirá apoyo a los grupos para enviar tropas a Ucrania y deja fuera a Vox de la ronda

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, subrayó la relevancia de la posible implicación española en una misión internacional en el epicentro del continente europeo, recordando que el país ha desplegado tropas en distintas regiones para operaciones de paz y defensa colectiva. En ese contexto, planteó la pregunta: “¿cómo no lo vamos a hacer en Ucrania si estamos hablando de Europa?”. Según detalló el medio, el Gobierno ha iniciado preparativos para mantener conversaciones con los distintos grupos parlamentarios sobre el posible envío de fuerzas militares a Ucrania, limitando estas reuniones informativas a representantes de todos los partidos con presencia en el Congreso, salvo Vox.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la exclusión de Vox responde a la profunda divergencia existente entre las posturas en política exterior. La portavoz señaló explícitamente: "no tenemos nada que hablar" con la formación liderada por Santiago Abascal, caracterizándola como un partido que se sitúa "en las antípodas" del Ejecutivo en materia diplomática. El Ejecutivo confirmó que la ronda de contactos comenzará la próxima semana y tendrá como finalidad principal informar a los grupos sobre las conversaciones celebradas en París el pasado martes, durante la reunión de la Coalición de Voluntarios, encabezada por Francia y Reino Unido. Según lo consignado por el medio, estas conversaciones buscan valorar los escenarios posibles para una futura actuación militar internacional una vez que madure un acuerdo de paz.

La iniciativa del Gobierno se produce tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez que declaró la víspera, después de participar en una cumbre europea de apoyo a Ucrania, la intención de mantener informados a los grupos políticos y de escuchar sus posturas respecto a la eventual intervención militar. Según reportó el medio, el Ejecutivo no prevé una solicitud formal de respaldo ni la convocatoria de una votación en el Congreso en el corto plazo, al considerar prematuro avanzar en ese sentido. Fuentes gubernamentales indicaron que la agenda de reuniones se está organizando, dando prioridad a los partidos según su representación parlamentaria.

El objetivo manifestado por el Gobierno consiste en compartir detalles sobre el posible envío de tropas y recabar impresiones de los grupos, tomando en consideración las reservas expresadas por formaciones como Sumar o Podemos. Estas fuerzas han transmitido reparos ante la hipótesis de una intervención militar española en Ucrania, por lo que el Ejecutivo considera “prematuro” solicitar el respaldo explícito de las fuerzas parlamentarias para aprobar la decisión.

El Ejecutivo manifestó su expectativa de lograr una base de consenso robusta para la operación, incluyendo al Partido Popular, cuyos votos serían decisivos si no logra el apoyo de la totalidad de los partidos que facilitaron la investidura del Gobierno. El medio destacó que, pese a la búsqueda de mayorías amplias, el Ejecutivo reconoce que la decisión se enmarca en el cumplimiento de sus compromisos europeos y de la trayectoria española en misiones internacionales.

También según consignó la información, el contenido que se compartirá en las reuniones tiene como base principal los intercambios mantenidos por representantes españoles en París, en una cita en la que participaron los países implicados en la Coalición de Voluntarios. Allí se abordaron los posibles escenarios de cooperación futura en Ucrania, bajo el liderazgo de Francia y Reino Unido. El Ejecutivo destacó que cada paso quedará condicionado por la evolución de las conversaciones internacionales en marcha y la existencia de un marco consensuado que ampare la acción militar.

El ejercicio de exclusión de Vox de la ronda de contactos, según reiteró el Gobierno en declaraciones recogidas por el medio, responde a una discrepancia de fondo en los enfoques diplomáticos y de política internacional, circunstancia que determinó la decisión de no sostener encuentros con este grupo parlamentario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo insistió en que la postura española respecto al conflicto ucraniano refleja la voluntad de apoyar acciones internacionales de paz dentro de los cauces legales y de los compromisos adquiridos como miembro de la Unión Europea y la OTAN.

Mientras no existan avances firmes hacia un acuerdo de paz que justifique el despliegue de fuerzas, el Gobierno mantendrá la fase informativa y de escucha, sin promover votaciones parlamentarias anticipadas ni buscar un respaldo legislativo definitivo. El futuro de la participación militar española en Ucrania quedará sujeto al desarrollo de los consensos internacionales y al resultado de la ronda de contactos políticos que iniciará la próxima semana, según remarcó el medio.