El Gobierno insiste en que "los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos" y en ofrecer su mediación

El anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump respecto a la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos, posterior a una operación militar en Caracas que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro, ha generado una respuesta firme de parte del Gobierno español sobre la soberanía de los recursos naturales venezolanos y la legalidad internacional. Según informó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expresó que los recursos naturales de Venezuela pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano, insistiendo en el respeto a la soberanía nacional después de las declaraciones de Trump sobre el petróleo venezolano.

Albares, en una entrevista concedida a ‘RNE’ y citada por Europa Press, defendió que la explotación de los recursos naturales constituye uno de los componentes fundamentales de la soberanía estatal. Hizo referencia a la normativa internacional en la materia, indicando que la postura española se basa en la defensa del Derecho Internacional respecto al control de los bienes nacionales. Estas manifestaciones se produjeron horas después de la operación militar ejecutada por fuerzas extranjeras en Caracas, donde fue capturado Nicolás Maduro.

El ministro español evitó calificar la situación jurídica de Maduro tras su detención y subrayó que, desde su posición como jefe de la diplomacia, no le corresponde atribuir etiquetas. Sin embargo, enfatizó que la intervención militar llevada a cabo el sábado en Venezuela constituye una acción ilegal según lo estipulado por el Derecho Internacional, postura que coincide con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según relató el medio Europa Press.

Respecto a la disposición del Ejecutivo español, Albares reiteró el ofrecimiento de “buenos oficios” para mediar en la crisis venezolana. De acuerdo con Europa Press, el ministro explicó que este ofrecimiento de España se planteó de inmediato tras los hechos ocurridos en Caracas y aseguró que la mediación solo procederá si todas las partes involucradas la aceptan. Remarcó la intención de no incurrir en injerencias y que la oferta de mediación abarcaría tanto al gobierno presidido actualmente por Delcy Rodríguez como a la oposición venezolana, además de alentar el diálogo entre países de la comunidad internacional con intereses en el conflicto.

España ha sostenido conversaciones tanto con representantes del régimen de Maduro como con la oposición venezolana en el pasado reciente. Según reportó Europa Press, Albares sostuvo diálogo el sábado con Edmundo González, el candidato opositor que, de acuerdo con la propia oposición, resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, reconoció que no ha mantenido contacto últimamente con María Corina Machado, otra destacada figura de la oposición venezolana, galardonada con el Nobel de la Paz.

El jefe de la diplomacia española afirmó que si la participación de España puede contribuir a una solución negociada, pacífica y democrática, la disposición estatal es total. Basó este compromiso en el historial diplomático español en Iberoamérica, donde según detalló Europa Press, la estrategia prioriza el diálogo y la construcción de acuerdos en vez de la confrontación.

Albares destacó la gravedad de lo ocurrido en Venezuela, calificándolo como un precedente con posibles efectos sobre el sistema internacional sustentado en normas. Según consignó Europa Press, el ministro llamó la atención sobre el hecho de que este incidente puede poner en riesgo las bases del orden mundial y abogó por una respuesta internacional alineada con la legalidad vigente.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el responsable de Exteriores abogó por la creación de una alianza mundial para reforzar el Derecho Internacional y el multilateralismo. Argumentó que el multilateralismo representa el cimiento para relaciones pacíficas y estables entre Estados, constituyendo en el ámbito internacional lo que la democracia significa en el plano nacional, como mecanismo de coexistencia y organización.

Advirtió sobre el peligro de permitir el debilitamiento del Derecho Internacional y del sistema normativo internacional, asegurando que esto facilitaría el avance de opiniones políticas adversas a la democracia, tanto a nivel global como en la Unión Europea, la cual consideró, según lo citado por Europa Press, máxima expresión democrática en el continente.

Finalizó subrayando la importancia de emplear definiciones precisas en cuestiones internacionales. En este sentido, señaló que una agresión debe ser identificada como tal, una acción militar unilateral constituye lo que el término indica, y cualquier trasgresión del Derecho Internacional persiste como tal, sin importar el actor o el contexto, mensajes que según publicó Europa Press, reflejan la visión oficial del Gobierno español frente al conflicto abierto en Venezuela.