El barril de petróleo Brent ronda los 60 dólares tras abaratarse más de un 1%

Roger Wicker, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en Estados Unidos, declaró que la industria petrolera de Venezuela enfrenta serias limitaciones para seguir extrayendo crudo ante la falta de capacidad de almacenamiento y la imposibilidad de exportar. Wicker subrayó en una entrevista televisiva que los buques petroleros permanecen llenos y detenidos, a la espera de ser descargados en un destino viable, en un contexto donde las sanciones y la coyuntura política han restringido los movimientos habituales del sector energético venezolano. En medio de este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la próxima llegada de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos. Así lo comunicó a través de su plataforma Truth Social y confirmó que estos envíos estarán bajo control directo del gobierno estadounidense para su distribución.

Según informó el medio ABC News, Trump sostuvo que el petróleo venezolano que llegará a Estados Unidos se venderá a precio de mercado y que los recursos generados se emplearán en beneficio tanto de la población venezolana como estadounidense, bajo administración directa de la Casa Blanca. El mandatario también instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de forma inmediata, indicando que las autoridades provisionales de Venezuela, lideradas ahora por Delcy Rodríguez, colaborarán en el suministro de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado. Trump indicó que estos volúmenes serán transportados a bordo de buques cisterna destinados directamente a las terminales portuarias estadounidenses.

De acuerdo con Bloomberg, los barriles comprometidos para la exportación equivalen a entre 30 y 50 días de producción promedio de la industria petrolera venezolana. Este volumen adquiere un matiz particular frente a la cifra de producción diaria de Estados Unidos, que ronda los 13,8 millones de barriles, lo que representa una entrada limitada de crudo en términos relativos para el país norteamericano, tal como reportó la agencia. El medio también resaltó que la situación financiera de Caracas podría deteriorarse rápidamente en ausencia de ventas internacionales de hidrocarburos, ya que la administración estadounidense estima que Venezuela cuenta con pocas semanas antes de alcanzar la insolvencia total si no logra colocar su producción en los mercados foráneos.

El anuncio de Trump se produjo tras la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, un evento que tuvo lugar luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar encabezada por fuerzas estadounidenses, según detalló ABC News. La Casa Blanca ha reconocido oficialmente a Rodríguez como interlocutora legítima del Ejecutivo venezolano, dejando de lado a la opositora María Corina Machado, quien no ha recibido respaldo explícito de Washington en este contexto.

El medio Bloomberg también comentó sobre las tensiones diplomáticas asociadas a estas decisiones, dado que la administración Trump ha condicionado el apoyo económico y logístico a Venezuela a la ruptura de relaciones estratégicas con países como China, Rusia, Irán y Cuba. Según fuentes citadas por ABC News, Estados Unidos exige que Caracas excluya a estos actores de su industria petrolera y acepte un alineamiento exclusivo con Washington para mantener abierta la vía de exportaciones de crudo. Funcionarios estadounidenses consultados por el canal indicaron que la urgencia de esta exigencia responde tanto a razones de presión geopolítica como a la necesidad de garantizar que los activos petroleros venezolanos no recaigan en manos de los aliados rivales de Estados Unidos.

Mientras tanto, el mercado internacional de hidrocarburos atraviesa un periodo de baja. El medio ABC News informó que el precio del barril Brent, referencia para Europa, se ubicó alrededor de los 60,07 dólares antes de la apertura de los mercados europeos, con caídas superiores al 1%. En algunos momentos llegó a situarse por debajo del umbral simbólico de 60 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), usado como principal indicador en Estados Unidos, también registró un descenso, cotizando en 56,37 dólares por barril y acumulando una reducción cercana al 1,3% horas antes de que abrieran los mercados en Europa.

Estas fluctuaciones han ocurrido después de que la OPEP+ optó por mantener estable su nivel de oferta de crudo, dejando inalteradas las cuotas de producción a pesar del contexto internacional marcado por conflictos y sanciones. Analistas citados por Bloomberg y ABC News apuntaron a los efectos combinados de las sanciones, la incertidumbre tras los cambios de gobierno en Venezuela y la reciente operación militar estadounidense en el país sudamericano como factores clave detrás de la senda descendente de los precios del crudo.

De acuerdo con ABC News, Trump declaró explícitamente: "Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos". Añadió que esos recursos serían administrados directamente por su equipo para asegurar un uso orientado a las necesidades de ambas naciones. Chris Wright, secretario de Energía, respaldó públicamente la iniciativa a través de su perfil en la red social X, manifestando que el asunto cuenta con su total atención.

Según las estimaciones divulgadas, la viabilidad económica y política de Venezuela depende en gran parte de la liquidez obtenida a través de la exportación de hidrocarburos. La presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos incluye la exigencia de modificar de manera drástica el mapa de alianzas energéticas internacionales. Fuentes citadas por ABC News señalaron que el margen de maniobra de Caracas es limitado, y que el sector petrolero nacional se encuentra al borde de la saturación logística, sin capacidad de almacenamiento disponible ni alternativas de exportación inmediatas.

El medio destacó asimismo que la caída de los precios internacionales del petróleo, sumada a los cambios en el liderazgo político tras la detención de Maduro y la designación de Rodríguez, han colocado a la economía venezolana en una encrucijada. Washington, al condicionar la compra de crudo y la liberación de fondos a una orientación proestadounidense de la industria, pretende reforzar su influencia en la región y limitar el acceso de competidores globales a los recursos energéticos venezolanos.

Esta situación ocurre en medio de crecientes tensiones en la geopolítica global del petróleo y de debates sobre el futuro de las sanciones internacionales, los flujos de crudo y el poder de negociación de los países productores, según los reportes de Bloomberg y ABC News.