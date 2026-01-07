Bukele inspeccionará el avance de una cárcel en Costa Rica inspirada en modelo salvadoreño

San José, 7 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Costa Rica la próxima semana para inspeccionar los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, anunció este miércoles el gobernante costarricense, Rodrigo Chaves.

"Don Nayib viene a seguirnos dando consejo, a inspeccionar el avance (de la cárcel) y a enseñarle al pueblo de Costa Rica por qué es que sí podemos y debemos darle seguridad", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El presidente costarricense no detalló la agenda ni los días en los que Bukele estará en Costa Rica, pero sí dijo que espera que le acompañe en la conferencia de prensa semanal del próximo miércoles.

"Tendremos el honor de contar con la presencia del presidente de El Salvador, don Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver con sus propios ojos los grandes avances de la obra del CACCO", expresó Chaves.

La cárcel costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según ha dicho el propio Gobierno está inspirada en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

"Cuando podamos cambiar las leyes de este país contra el crimen y tener al fin, como merecemos y como Dios manda, un Poder Judicial que funcione, vamos a estar listos para aislar de la sociedad a los sicarios y a los criminales que nos tienen tan mal", declaró Chaves.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de novecientos cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.

En diciembre pasado Chaves realizó una visita oficial a El Salvador, la cual incluyó reuniones con Bukele y un recorrido por el CECOT.

Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas. EFE