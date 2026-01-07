Asaja exige al Gobierno una "posición clara y firme" de oposicón al acuerdo UE-Mercosur

La entrada de alimentos con estándares sanitarios y medioambientales distintos a los que la Unión Europea exige inquieta a una parte significativa del sector agrario, que pone de relieve casos recientes como la decisión del Gobierno francés de prohibir determinadas sustancias fitosanitarias en frutas importadas de Sudamérica. Este contexto alimenta la preocupación por la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales, especialmente en el debate sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur, asunto central en la agenda de la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha dirigido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que exige al Gobierno de España una postura “clara y firme” en contra del acuerdo UE-Mercosur en su formato actual. El reclamo de Asaja coincide con la sesión en la que la Comisión Europea presentará una propuesta sobre la modificación del Marco Financiero Plurianual posterior a 2027 y, según consignó el medio, responde al creciente malestar por la falta de reciprocidad en las normas exigidas a las importaciones alimentarias.

La organización advierte sobre el impacto negativo del tratado para diferentes sectores agropecuarios y agrícolas españoles y europeos, al destacar riesgos para la viabilidad económica de miles de explotaciones debido al aumento de la competencia de productos como carne de vacuno, aves, azúcar, etanol, cítricos, arroz, miel y maíz. Europa Press cita el comunicado de Asaja, en el que se señala que las importaciones procedentes de Mercosur podrían entrar en Europa sin ajustarse a los mismos criterios sanitarios, medioambientales y de trazabilidad que se imponen a los productores comunitarios, lo que genera una situación de competencia desigual.

Entre los argumentos de la organización figura el contexto de dificultad que atraviesa el campo europeo, marcado por un constante incremento de costes, la presión regulatoria y la inestabilidad de los mercados. Según publicó Europa Press, la asociación considera que el reglamento de salvaguardias planteado actualmente por la Comisión Europea resulta “claramente insuficiente”, al no ofrecer mecanismos automáticos ni preventivos que permitan a agricultores y ganaderos protegerse ante desequilibrios en el mercado.

En el comunicado citado por Europa Press, Asaja señala que los efectos del acuerdo no afectarían únicamente al sector productivo, sino también a los consumidores, ya que abriría la puerta a alimentos fabricados bajo condiciones sanitarias, de seguridad alimentaria y sostenibilidad menos estrictas respecto a las vigentes en la Unión Europea.

La reciente medida adoptada por Francia contra el uso de ciertas sustancias fitosanitarias en productos importados refuerza la posición de Asaja, que considera demostrado el creciente temor en otros Estados miembro a que la ausencia de reciprocidad acabe afectando también a la seguridad alimentaria europea, detalló Europa Press.

La organización reclama al Ejecutivo español que se abstenga de justificar el tratado con Mercosur mediante compensaciones presupuestarias. Asaja solicita, en cambio, que el Gobierno defienda unas políticas comercial y agraria coherentes a nivel comunitario, que prioricen la protección de la producción europea, la seguridad y la calidad de los alimentos y la estabilidad del entorno rural. Según indica el comunicado difundido por Europa Press, la organización insiste en que preservar el medio rural y su futuro pasa por garantizar reglas claras y homogéneas para todos los productos que compiten en el mercado comunitario.

En relación con el debate presupuestario, Asaja ha analizado la propuesta que la Comisión Europea pretende trasladar a los ministros, la cual contempla un posible aumento de 45.000 millones de euros para el sector agrícola mediante un adelanto de márgenes futuros del Marco Financiero Plurianual. Además, se estudiará la apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural, dirigidos a financiar medidas agrícolas. Entre las novedades, Europa Press señala dos grandes medidas vinculadas a los fertilizantes —con el posible despliegue de CBAM o mecanismos ‘antidumping’— y a la reciprocidad comercial con países fuera de la UE.

No obstante, la organización advierte de que estos fondos serían voluntarios para los Estados miembros. Según la valoración hecha pública por Asaja y recogida por Europa Press, esta condición podría originar desequilibrios significativos y una fragmentación real del mercado único europeo, ya que la no solicitud o la aplicación desigual de los fondos por parte de algunos países generaría divergencias entre los productores europeos.

En este sentido, Asaja exige que cualquier incremento presupuestario para la Política Agraria Común (PAC) sea de carácter obligatorio, se dedique en exclusiva a la agricultura y contemple un marco de rendimiento específico. La organización reclama que se incluyan indicadores socioeconómicos y no solo ambientales para evaluar el destino de los recursos. Europa Press subraya que Asaja sitúa estas medidas como condiciones necesarias para garantizar la estabilidad del sector y la equidad en la competencia dentro del espacio europeo.

El comunicado de la organización, citado por Europa Press, concluye reafirmando la necesidad de preservar la calidad y la seguridad alimentarias, la sostenibilidad de la producción y el futuro del mundo rural, en un momento en el que los acuerdos comerciales globales desafían el modelo agrícola europeo.