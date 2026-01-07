Almeida reconoce que la forma "no es la más ortodoxa" pero "hay un dictador menos" y recuerda que "Faes no es el PP"

Enfatizando la oportunidad que se abre para la Unión Europea en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que la detención de Nicolás Maduro implica que “hay un dictador menos en el mundo”, aunque reconoció que la manera en la que se produjo la captura “posiblemente no sea la más ortodoxa”. Según publicó Europa Press, Almeida valoró los hechos como una victoria frente al autoritarismo y resaltó la importancia de que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.

Durante una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil puntualizó que la actuación para lograr la detención de Maduro “no es la que convence a todos” y que, en su opinión, dichas acciones pueden no ajustarse estrictamente al derecho internacional. Pese a ello, Almeida consideró que el resultado representa un avance para la democracia en el ámbito internacional. Remarcó que el futuro de Venezuela debe pasar por el respeto a la voluntad popular, expresada en la figura de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo según el voto ciudadano, y reconoció a María Corina Machado como un “símbolo de resistencia moral” que, a su juicio, debe ocupar un lugar relevante en el proceso político del país sudamericano.

El regidor madrileño precisó que la persecución de Maduro por parte de Estados Unidos no se basa en el desconocimiento de su legitimidad como gobernante, dado que, según Almeida, “Estados Unidos no había reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”. Detalló además que las causas abiertas contra el líder venezolano en tribunales estadounidenses están vinculadas a presuntos delitos de narcotráfico, procesos que se desarrollan en Nueva York, según lo informado por Europa Press.

Al referirse al papel de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) en el posicionamiento político en torno a estos acontecimientos internacionales, Almeida puntualizó que “Faes no es el PP”, pese a ser “una fundación de referencia”. Subrayó que la línea política del Partido Popular la establece la dirección de la formación, liderada por Alberto Núñez Feijóo, y diferenció dicha orientación de las posturas asumidas por Faes, especialmente respecto a la actitud mostrada por esta fundación hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con Europa Press, Almeida recordó que, aunque Faes mantiene un discurso crítico hacia Trump, la responsabilidad de la estrategia y opiniones oficiales del partido recae exclusivamente en sus órganos de dirección.

En el ámbito europeo, Almeida consideró que la detención del mandatario venezolano representa para la Unión Europea “una oportunidad de ser esa lucecita que dice que la democracia liberal es el mejor mensaje de esperanza que se puede tener en estos momentos”. Según consignó Europa Press, el alcalde de Madrid reiteró la importancia de que la comunidad internacional contribuya a reforzar los cimientos democráticos en regiones donde persisten regímenes autoritarios.

Almeida remarcó la importancia de continuar con el proceso político en Venezuela en aras de consolidar el respeto a la voluntad popular expresada en elecciones y en la participación ciudadana. Añadió que el futuro del país no debe estar ligado a figuras del gobierno actual como Delcy Rodríguez, sino orientarse hacia la representación legítima y el liderazgo de nuevos actores respaldados por el electorado. Según Europa Press, el edil consideró que los cambios políticos en Venezuela requieren el apoyo de las instituciones internacionales para garantizar la estabilidad y la transición democrática.

Por último, el alcalde subrayó que la detención de figuras señaladas como responsables de conductas delictivas debe enmarcarse en la legalidad y la transparencia, en referencia a los procedimientos legales abiertos en Estados Unidos contra Maduro. Insistió en la oportunidad que representa para Europa transmitir a la comunidad internacional el valor de los principios democráticos y el papel de la democracia liberal en la construcción de sociedades justas.