Von der Leyen cree que la entrada de Ucrania a la UE será "una garantía de seguridad en sí misma"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha sostenido que la entrada de Ucrania en la Unión Europea "será, en sí misma" una garantía de seguridad para que el país del este de Europa firme un acuerdo de paz que culmine la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia hace ya casi cuatro años.

"La adhesión de Ucrania a la UE será, en sí misma, una garantía de seguridad clave y un pilar central de nuestra oferta de prosperidad transformadora", ha planteado la conservadora alemana en un mensaje en la red social X publicado tras su entrada a la reunión de la Coalición de Voluntarios, que se celebra este martes en París.

Para Von der Leyen, la Coalición de Voluntarios tiene como objetivo "proporcionar sólidas garantías de seguridad a Ucrania", como reclama el presidente Volodimir Zelenski, quien anteriormente ha defendido que sin "garantías de seguridad fuertes" un acuerdo de paz "no significará que es el final" de la guerra porque Rusia volvería a agredir en el futuro el territorio ucraniano.

Además de la adhesión a la Unión, la presidenta de la Comisión considera relevante que Ucrania cuente con "unas Fuerzas Armadas fuertes", capaces de "disuadir futuros ataques", así como "una fuerza multinacional de disuasión y compromisos vinculantes" para apoyar a Kiev en caso de un futuro ataque por parte de Rusia.

COSTA: LAS GARANTÍAS SON "UN ELEMENTO FUNDAMENTAL"

También se ha referido a la necesidad de dar garantías de seguridad a Ucrania el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, que ha definido ese requisito de Kiev como "un elemento fundamental de una paz sólida y duradera".

"La UE estará al lado de Ucrania en cada paso del camino para garantizar su soberanía, seguridad y prosperidad", ha dicho en otro mensaje en la misma red social, en el que ha añadido que reafirmará durante la Coalición de Voluntarios su apoyo al país dirigido por Zelenski.

Los mensajes de Von der Leyen y Costa se enmarcan en el reclamo del mandatario ucraniano de que Ucrania tenga garantías de seguridad vinculantes, al estilo del artículo 5 de la OTAN que obliga a los Estados miembro a defender a sus socios si uno de ellos es atacado, y ante el temor de que Rusia lleve a cabo un nuevo ataque tras la firma de una paz si no se le disuade de hacerlo.