VÍDEO: Líderes europeos defienden que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro tras el reclamo de Trump

Los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca reafirmaron mediante una declaración conjunta que el destino de Groenlandia y Dinamarca se encuentra exclusivamente en manos de sus ciudadanos y autoridades. Esta posición fue adoptada tras las manifestaciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su interés en Groenlandia, según publicó Europa Press.

En el comunicado, los líderes europeos manifestaron que cualquier decisión referente a cuestiones que afecten a Dinamarca y Groenlandia corresponde únicamente a ambas poblaciones y gobiernos. Europa Press detalló que el texto incluye una afirmación clara: "Groenlandia pertenece a su pueblo", insistiendo en que las decisiones sobre este territorio autónomo, que forma parte del Reino de Dinamarca, no pueden estar sujetas a presiones externas. Los mandatarios remarcaron además que la región ártica constituye una prioridad estratégica clave para la OTAN.

El acuerdo, firmado también por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, incluyó una referencia directa a la seguridad en el Ártico, la cual, de acuerdo con la declaración recogida por Europa Press, debe abordarse mediante la cooperación de todos los aliados de la OTAN, con la participación expresa de Estados Unidos. El documento especificó que la protección del Ártico se basa en el alineamiento con los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en la soberanía, la integridad territorial y el respeto de las fronteras.

La declaración hizo mención a los esfuerzos de los aliados europeos para incrementar la presencia, las actividades y las inversiones en la región ártica. Según Europa Press, los líderes explicaron que la finalidad de estas acciones apunta a mantener la seguridad en el Ártico y a disuadir posibles amenazas. Manifestaron que los miembros europeos de la OTAN están reforzando su compromiso para actuar en defensa de los intereses comunes en la zona.

Europa Press informó que los países firmantes subrayaron la colaboración de los Estados Unidos como socio imprescindible, tanto en el ámbito de la Alianza Atlántica como a través del acuerdo bilateral de defensa establecido entre Dinamarca y Estados Unidos en 1951. Esta cooperación, según explican en el texto, resulta fundamental para mantener la estabilidad de la región y responder a eventuales desafíos en el futuro.

En el comunicado, los líderes reiteraron el compromiso de los miembros de la OTAN con los valores universales y con la protección de la soberanía frente a pretensiones externas. Añadieron que no cesarán en la defensa de estos principios, que consideran esenciales para la convivencia internacional.

Según publicó Europa Press, el texto destacó que la postura unánime de los siete líderes europeos responde a la importancia estratégica del Ártico y a la necesidad de abordar su seguridad mediante alianzas colectivas, en consonancia con el derecho internacional y con el respeto hacia las poblaciones locales.

La declaración finalizó insistiendo en la relevancia de coordinar cualquier acción en el Ártico con los aliados de la OTAN y recalca el fundamento legal y ético basado en la Carta de la ONU, guiando todas las decisiones relacionadas con Groenlandia y Dinamarca.