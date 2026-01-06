Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

El liderazgo transitorio de Delcy Rodríguez, quien ocupaba la Vicepresidencia bajo el mandato de Nicolás Maduro, marca la actualidad en Venezuela tras la reciente captura del presidente venezolano durante una operación de fuerzas estadounidenses. Donald Trump ha declarado que Rodríguez se encuentra colaborando con el gobierno de Estados Unidos mientras se define el próximo rumbo político del país, según consignó la cadena NBC. La Casa Blanca, entretanto, evalúa si mantendrá o retirará las sanciones impuestas sobre Rodríguez, en un proceso de revisión que el propio mandatario estadounidense ha calificado como inminente.

En una entrevista transmitida este lunes por NBC, Trump descartó la celebración de elecciones en el corto plazo, señalando que el principal objetivo actual consiste en estabilizar y "arreglar" Venezuela tras la intervención militar que derivó en la detención de Maduro. Ante la consulta sobre la posibilidad de establecer un plazo de un mes para comicios, el presidente estadounidense respondió: "No, llevará un tiempo", e insistió en que actualmente "es imposible que la gente pueda votar". De acuerdo con NBC, Trump subrayó la necesidad de garantizar la recuperación institucional y social antes de avanzar en cualquier proceso electoral.

El jefe de Estado estadounidense mencionó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth y al asesor Stephen Miller como parte del equipo designado para supervisar el rol de Washington en la gestión de la crisis venezolana. Esta agrupación, explicó Trump según reportó NBC, se compone de figuras con "diferentes conocimientos" que desempeñarán funciones de asesoría y vigilancia durante la intervención.

Consultado sobre la autoridad última en la administración de Venezuela bajo la actual coyuntura, Trump respondió con un “yo”, reafirmando su liderazgo directo sobre las decisiones estadounidenses respecto al país caribeño. Esta afirmación se alinea con mensajes previos del mandatario, quien ya el domingo declaró ante la prensa estar "a cargo" de Venezuela, conforme al relato de la cadena NBC.

El presidente estadounidense evitó referirse directamente a la eventual liberación de presos políticos en Venezuela y al cronograma electoral, según detalló NBC. En cambio, insistió en describir la prioridad de Washington como la de asistir al país sudamericano hasta alcanzar condiciones adecuadas para retomar el ejercicio democrático.

En relación al uso de la fuerza y al alcance de la intervención, Trump aseguró que Estados Unidos no considera estar en guerra contra Venezuela, sino que su acción está dirigida "contra quienes trafican drogas, (...) contra quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales en Estados Unidos", de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC.

El despliegue de las autoridades estadounidenses ha derivado en una reconfiguración del poder en Caracas, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia interina. El medio NBC reportó que la cooperación entre Rodríguez y representantes de Estados Unidos es un elemento que marcará el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas, en tanto Trump y su equipo definen el futuro institucional de Venezuela y el estatus de las sanciones existentes.

El contexto actual surge tras la incursión liderada por Estados Unidos que culminó con la captura de Maduro, objetivo central de la operación militar. Según detalló NBC, estos hechos han sido presentados por el presidente Trump como una acción destinada a restaurar el orden interno venezolano y combatir amenazas transnacionales, una narrativa que se mantiene desde el inicio de la intervención.

Diversos funcionarios estadounidenses citados por NBC afirmaron que las próximas decisiones respecto a sanciones y asistencia internacional estarán condicionadas por la evolución de la situación política doméstica en Venezuela y por el nivel de cooperación que muestre el nuevo liderazgo provisional.

Al cierre de sus declaraciones, Trump reiteró en NBC la disposición de Washington a sostener la tutela sobre Venezuela tanto tiempo como resulte necesario para garantizar un proceso de recuperación estructural y social antes de cualquier transición electoral.