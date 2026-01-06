Somalia mata a cinco supuestos miembros de Al Shabaab en una operación en el sur del país

El Ministerio de Defensa de Somalia reiteró la prioridad otorgada actualmente a la ofensiva contra redes extremistas, en el marco de una reciente operación que culminó con la eliminación de cinco individuos catalogados como miembros de Al Shabaab, según informó el medio Europa Press. El incidente ocurrió en la localidad de Baardhiri, ubicada en el sur del territorio somalí, y fue calificado oficialmente como una acción planificada para salvaguardar a la población frente a amenazas recurrentes.

De acuerdo con el comunicado difundido, la operación apuntó de manera directa a integrantes del grupo Al Shabaab, organización que mantiene un vínculo conocido con Al Qaeda, y cuyos integrantes han sido señalados por someter a las comunidades locales a intimidaciones y abusos continuos. El Ministerio de Defensa señaló que las posiciones ocupadas por dicho grupo resultaron “completamente destruidas”, en lo que definieron como un paso significativo dentro de la estrategia gubernamental destinada a contrarrestar la inseguridad en la región.

El Ministerio enfatizó que las Fuerzas Armadas mantienen acciones continuas para desmantelar las amenazas consideradas terroristas y proteger tanto la integridad física como el patrimonio de los civiles. Este enfoque se encuadra en una serie de iniciativas que, según precisó el propio ministerio, se mantendrán activas “hasta que la paz y la estabilidad estén garantizadas en todo el país”, citó Europa Press.

Europa Press detalló que este tipo de operativos se produce en un contexto de intensificación de las acciones violentas atribuidas a Al Shabaab. En los últimos meses, el grupo ha conseguido incrementar su presencia en determinadas zonas, incluso en áreas al norte de Mogadiscio. Las autoridades han reconocido el aumento de los ataques e incidentes asociados a esta red, situación que ha impulsado una respuesta coordinada en la que participan tanto el Ejército como colaboraciones con diversas milicias y clanes locales.

A raíz de estos acontecimientos, el gobierno somalí, bajo el liderazgo del presidente Hasán Sheij Mohamud desde mayo de 2022, reiteró su determinación de situar la lucha antiterrorista como eje central de sus políticas. Europa Press subrayó que este compromiso busca responder al complejo escenario de seguridad que enfrenta el país, donde los desafíos planteados por las acciones de Al Shabaab han generado preocupación continua en la población civil y en las instituciones estatales.

El Ministerio de Defensa reafirmó en su declaración tanto su respaldo a las fuerzas encargadas de ejecutar estas operaciones como la continuidad de la estrategia orientada a neutralizar a los grupos considerados como una amenaza directa para la estabilidad nacional. Según información de Europa Press, el gobierno apunta a sostener la colaboración con las fuerzas locales de defensa y otros actores comunitarios para garantizar que las comunidades permanezcan fuera del alcance del control de redes extremistas.

Las autoridades insisten en que la campaña militar no solo tiene como finalidad inmediata eliminar células activas de Al Shabaab, sino también restablecer condiciones que permitan una convivencia segura y sostenida en las regiones impactadas por la violencia. Europa Press también informó que la operación constituye una muestra de la determinación institucional frente a la persistencia de focos de inestabilidad en el sur de Somalia.

El desarrollo de las acciones contra Al Shabaab responde además a las obligaciones asumidas por el gobierno central en materia de protección ciudadana y control territorial. El comunicado recogido por Europa Press finaliza insistiendo en la voluntad del Ministerio de Defensa y el Ejército somalí de sostener “las operaciones antiterroristas hasta que la paz y la estabilidad hayan sido garantizadas en todo el país”.