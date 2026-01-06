Machado confirma que no habla con Trump desde octubre y ensalza el ataque de EEUU contra Venezuela

Según declaraciones realizadas por María Corina Machado, la líder opositora venezolana considera que la operación militar de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero representa un punto de inflexión tanto para Venezuela como para el panorama internacional. Machado, en una entrevista otorgada a la cadena Fox News reproducida por el medio Europa Press, remarcó el significado de estas acciones, subrayando que ese día quedará registrado como el momento en que la justicia prevaleció sobre la tiranía en Venezuela.

Machado explicó que su último contacto con el expresidente estadounidense Donald Trump se produjo el 10 de octubre, fecha en la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz. La líder venezolana dedicó el galardón a Trump “porque en ese momento creía que lo merecía”, comentó durante la entrevista citada por Europa Press. Desde entonces, según sus propias palabras, no han mantenido comunicación directa.

En cuanto a la operación militar estadounidense, Machado afirmó que lo ocurrido el 3 de enero no solo constituye un acontecimiento relevante para los venezolanos, sino que, en su opinión, también encierra un significado de alcance más amplio para la libertad y la dignidad humanas. Según detalló Europa Press, la incursión en la que fue aprehendido Maduro incluyó bombardeos y el despliegue de tropas estadounidenses, y dejó como saldo decenas de personas fallecidas en territorio venezolano.

En nombre del pueblo venezolano, Machado transmitió su agradecimiento a Trump, destacando “su valiente visión, sus acciones históricas contra este régimen narcoterrorista”. A su juicio, la acción militar iniciada por Estados Unidos representa, según recogió Europa Press, el inicio del desmantelamiento de una estructura de poder considerada hostil tanto para Venezuela como para la comunidad internacional, lo que acerca a treinta millones de venezolanos a la posibilidad de obtener mayores libertades. Machado también vinculó la estabilidad venezolana con la seguridad de Estados Unidos, sugiriendo que una Venezuela democrática fortalecería la alianza entre ambos países.

La opositora defendió que lo sucedido con el derrocamiento de Maduro podría contribuir a la eliminación de una red criminal en América y transformar a Venezuela en un punto neurálgico energético para el continente. Europa Press informó que, según palabras de Machado, una transición política facilitaría la apertura de mercados, permitiría la entrada de inversiones extranjeras y establecería un Estado de derecho funcional, además de establecer a Venezuela como un socio clave para Estados Unidos dentro de la región.

Machado manifestó su desacuerdo con la declaración de estado de conmoción exterior que decretaron las autoridades venezolanas tras el ataque estadounidense. Esta medida contempla la orden de arresto inmediato contra aquellos que apoyen o promuevan acciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el país sudamericano. “Es muy alarmante”, dijo Machado, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia una transición. Asimismo, la dirigente criticó la asunción temporal de la presidencia por parte de Delcy Rodríguez, quien según la Constitución venezolana, tomó el cargo al estar vacante la jefatura del Estado, tras la caída de Maduro.

Europa Press detalló que Machado calificó a Rodríguez como una de las principales responsables de prácticas como tortura, persecuciones, corrupción y narcotráfico. Describió a la dirigente como principal enlace con gobiernos como Rusia, China e Irán y expresó su opinión sobre la falta de fiabilidad de Rodríguez ante posibles inversores internacionales. Machado reiteró la hipótesis de que, de celebrarse unas elecciones “libres y justas”, la oposición venezolana obtendría más del noventa por ciento de los votos.

La intervención militar norteamericana en Venezuela y las posturas de Machado ocurren en un contexto de distanciamiento con Trump. El propio exmandatario manifestó recientemente su decisión de no colaborar con la líder opositora durante la transición posterior a la captura de Maduro, justificando su postura en la supuesta falta de apoyo y respeto interno hacia Machado, según fuentes congresadas por el diario The Washington Post y citadas por Europa Press. Estas fuentes apuntaron que la decisión de Trump se relaciona con su descontento por la aceptación del Nobel de la Paz por parte de Machado, premio que el propio Trump ha solicitado anteriormente para sí mismo en reiteradas oportunidades.

El reconocimiento de María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz de 2025 se dio en el contexto de su papel en la oposición al gobierno venezolano y tras su defensa pública de un cambio político promovido desde el exterior. Su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 fue rechazada, lo que llevó a la postulación de Edmundo González como representante de la oposición. Tras recibir el Nobel en Oslo en diciembre, Machado no ha regresado a Venezuela, aunque ha declarado repetidamente que planea hacerlo en el futuro próximo, sin precisar fechas concretas, de acuerdo con información de Europa Press.