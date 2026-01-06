Líderes europeos responden a Trump que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

El respaldo explícito de los gobiernos europeos a la soberanía de Groenlandia ha cobrado relevancia en medio de pronunciamientos recientes, en particular ante declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump. Según reportó la agencia Europa Press, una declaración conjunta suscrita por los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca reafirmó que cualquier decisión relevante sobre el futuro de Groenlandia y Dinamarca debe recaer únicamente en sus respectivos habitantes y sus autoridades centrales. La declaración resalta la importancia de la cohesión aliada y el respeto mutuo a la soberanía de los Estados dentro del marco de la OTAN, especialmente en un contexto en el que el Ártico se ha transformado en una prioridad geopolítica.

El documento, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de los siete países mencionados, enfatiza que la seguridad y estabilidad del Ártico solo pueden alcanzarse mediante una labor conjunta de todos los aliados de la Alianza Atlántica, incluyendo siempre a Estados Unidos. Según consignó Europa Press, el texto declara que “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia”. También recuerda que Dinamarca, así como Groenlandia en calidad de territorio autónomo, integran la OTAN desde hace décadas.

Los firmantes subrayan que, en el actual contexto internacional, el territorio ártico constituye “una prioridad clave” para los Estados miembros de la Alianza. En esa línea, los líderes detallan que los gobiernos europeos intensifican su presencia, despliegan más actividades y destinan más inversiones destinadas a robustecer la seguridad en la región ártica y a mantener su carácter disuasorio frente a posibles amenazas. El enfoque colectivo, subraya el comunicado citado por Europa Press, debe prevalecer siempre “en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos”.

La declaración también hace referencia a los principios fundamentales del derecho internacional, recogidos en la Carta de Naciones Unidas. De acuerdo con lo firmado, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras constituyen valores universales que “los aliados europeos no dejarán de defender”. Esta postura, según el texto divulgado por Europa Press, recalca además que Washington continúa representando “un socio esencial” para la región, tanto dentro de la arquitectura de la OTAN como en virtud del acuerdo de defensa suscrito entre Dinamarca y Estados Unidos en 1951.

En el plano local, el primer ministro groenlandés Jens Frederik Nielsen expresó su reconocimiento y satisfacción por la declaración conjunta a través de un mensaje difundido en su página de Facebook, recogido por Europa Press. Nielsen reiteró que Groenlandia “es nuestro territorio y no es algo que uno se pueda anexionar”, e insistió en la convocatoria a Estados Unidos para entablar un diálogo “respetuoso” y siempre observando los principios de soberanía e integridad territorial del territorio autónomo. El jefe de Gobierno groenlandés agradeció públicamente a cada uno de los líderes firmantes por su respaldo. Consideró que el apoyo de los aliados de la OTAN constituye “una señal clara de que la integridad territorial, la soberanía y las reglas del juego internacionales siguen vigentes y respetándose”.

En respuesta a las presiones o amenazas provenientes de la administración de Trump, Nielsen expuso su intención de impulsar un diálogo con Estados Unidos, pero expresó que el mismo debe llevarse a cabo “a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados y utilizando los foros existentes, basados en los acuerdos ya existentes con Estados Unidos”. El líder groenlandés hizo hincapié en que el estatus político y administrativo de Groenlandia se encuentra amparado en la Constitución y en el principio de la integridad territorial, elementos que han guiado las relaciones internas y externas de la isla dentro del Reino de Dinamarca.

De acuerdo con Europa Press, este posicionamiento conjunto representa un mensaje de unidad y defensa de la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, así como del marco de cooperación y seguridad vigente dentro de la OTAN. El respaldo de los países europeos busca también enviar una señal sobre la importancia de mantener las normas internacionales y el respeto de los derechos de decisión de los habitantes de los territorios autónomos y sus gobiernos centrales.

El texto firmado destaca que la participación de Estados Unidos se considera fundamental tanto en la OTAN como a través del tratado militar bilateral pactado hace más de siete décadas con Dinamarca. Los líderes europeos, al hacer pública la declaración, remarcan su intención de continuar con la estrategia de intensificación de la cooperación para garantizar la seguridad y estabilidad en el Ártico, aspecto que adquiere notoriedad estratégica por su papel en la competencia global y el cambio climático.

Europa Press también recordó la vigencia de los canales diplomáticos establecidos entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, así como el papel que la OTAN desempeña como garante de la seguridad colectiva de sus miembros y del acceso al diálogo político entre ellos, según queda reflejado en las palabras tanto del comunicado conjunto como en las declaraciones del primer ministro groenlandés.