Líbano acusa a Israel de intentar "frustrar" con ataques los esfuerzos para consolidar el alto el fuego

Las recientes hostilidades han despertado inquietud en torno a la reunión prevista del mecanismo de supervisión encargado de velar por el cumplimiento del alto el fuego en el sur de Líbano, de acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press. El presidente Joseph Aoun expresó que los bombardeos israelíes, incluyendo el impacto en un edificio de Sidón, generan cuestionamientos porque tuvieron lugar antes de un encuentro diseñado para evaluar la implementación del acuerdo alcanzado en noviembre de 2024. Este acuerdo, respaldado por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, busca detener la escalada bélica y fomentar la estabilidad en la región.

La ofensiva militar israelí en el sur y este del territorio libanés ha sido descrita por Aoun como un intento de Israel por obstaculizar las gestiones orientadas a consolidar el alto el fuego. Según detalló Europa Press, el mandatario subrayó en una declaración emitida por la Presidencia que los objetivos esenciales para garantizar la paz incluyen la retirada completa de las fuerzas israelíes presentes en suelo libanés, la excarcelación de ciudadanos libaneses detenidos y el despliegue definitivo del Ejército libanés al sur del río Litani, en consonancia con lo estipulado internacionalmente.

La continuación de los ataques israelíes, incluso tras la respuesta positiva de Líbano a las propuestas y mediaciones locales, regionales e internacionales, representa para Aoun una estrategia destinada a bloquear cualquier proceso que apunte a mitigar la actual espiral de violencia, según informó Europa Press. El presidente insistió en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera concreta para garantizar la protección de la población civil y permitir que el mecanismo de supervisión desarrollado por las partes, con acompañamiento internacional, cumpla su función sin interferencias.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la ejecución de nuevas operaciones el martes contra objetivos calificados como “terroristas” de Hezbolá en Jirbet Salem, situado en el sur de Líbano, reportó Europa Press. De acuerdo con el Ejército israelí, estas acciones constituyen una represalia por supuestas violaciones al alto el fuego por parte de Hezbolá y han incluido ataques sobre infraestructura militar de ese partido-milicia y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en distintos puntos del territorio libanés.

El comunicado militar israelí detalló que fueron bombardeados almacenes de armamento y construcciones, tanto en superficie como subterráneos, utilizados presuntamente por Hezbolá. Las fuerzas israelíes argumentaron que estos espacios servían para planificar acciones ofensivas contra Israel y para fortalecer la capacidad operativa de la organización, según consignó Europa Press.

Otro de los blancos anunciados por Israel han sido lugares de fabricación de armas atribuidos a Hamás, también ubicados en el sur de Líbano. El Ejército israelí sostuvo que estos puntos se hallaban en entornos civiles y responsabilizó a las organizaciones militantes de utilizar a la población libanesa como escudos humanos para sus actividades, reiterando que antes de cada ataque implementa medidas orientadas a minimizar víctimas no combatientes. Europa Press informó que Israel acusó a Hezbolá y Hamás de vulnerar los acuerdos alcanzados en el alto el fuego por operar en esas zonas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, tras una secuencia de trece meses de hostilidades posteriores a los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo agresiones sobre territorio libanés. Pese a este contexto, el Ejército de Israel continúa reportando decenas de acciones aéreas sobre Líbano, justificando que responde a actividades atribuibles a Hezbolá que, afirma, infringen lo pactado en noviembre, según recogió Europa Press.

El gobierno libanés ha reclamado garantías que permitan reforzar la tranquilidad y salvaguardar a la población civil frente el agravamiento del conflicto. Desde la perspectiva del Ejecutivo, detalló Europa Press, la extensión de la autoridad estatal hasta el sur del río Litani encierra un objetivo central para materializar lo establecido en el marco internacional. Por otro lado, la petición de una intervención eficaz de la comunidad internacional se sitúa como requisito para que el mecanismo supervisor pueda desarrollar plenamente sus funciones, conforme lo pactaron los actores implicados bajo auspicio internacional.

Israel, por su lado, reafirmó su determinación de continuar con las operaciones militares dirigidas a anular lo que considera amenazas a su seguridad estatal. El Ejército mencionó que mantendrá acciones preventivas y reactivas cada vez que identifique movimientos armados en la frontera norte, de acuerdo con lo comunicado por Europa Press.

El escenario en la frontera entre Israel y Líbano, tras la firma del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, sigue marcado por episodios de violencia y acusaciones cruzadas. Mientras Líbano insiste en una retirada total israelí y en la liberación de sus ciudadanos detenidos, Israel sostiene que sus intervenciones buscan impedir que grupos armados se reorganicen y representen un peligro para la estabilidad de la región. Manifestaciones reiteradas por parte del gobierno libanés ponen de relieve el papel de la comunidad internacional como garante fundamental de la aplicación de las resoluciones de la ONU y de los acuerdos alcanzados en un contexto de tensiones no resueltas, según destacó Europa Press.