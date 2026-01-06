La muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la cámara baja del Congreso

La redistribución reciente del escaño de Doug LaMalfa en California, orientada a incrementar su competitividad electoral, ha generado inquietud entre los líderes republicanos respecto a la capacidad del partido para retener ese puesto en las legislativas de 2026. Según informó Fox News, la muerte inesperada de LaMalfa a los 65 años impacta directamente en el escenario actual de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el Partido Republicano ve reducido su margen frente a la oposición demócrata tras varios acontecimientos adversos.

De acuerdo con los datos publicados por Fox News, la bancada republicana en la Cámara baja queda con una diferencia de apenas cinco escaños: 218 asientos frente a 213 de los demócratas. Esta estrecha ventaja se da en un contexto complicado, pues hace poco la congresista Marjorie Taylor Greene presentó su dimisión y, además, el mismo martes del deceso de LaMalfa, el legislador de Indiana Jim Baird sufrió un accidente automovilístico que lo mantiene en estado estabilizado, según fuentes cercanas citadas por el medio estadounidense.

Tom Emmer, también congresista republicano, confirmó en redes sociales el fallecimiento súbito de LaMalfa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias en un encuentro con miembros del Partido Republicano realizado el martes en el Centro Kennedy de Washington. En esa ocasión, Trump subrayó: “Siempre estuvo con nosotros hasta el final”, según las declaraciones registradas por Fox News durante el evento.

El medio detalló que, bajo las actuales circunstancias, los republicanos enfrentan el riesgo de perder la capacidad de aprobar propuestas legislativas clave. Solo podrían permitirse dos deserciones más dentro de su bancada; si ese límite se cruza y los demócratas mantienen la disciplina de voto, la minoría republicana vería severamente comprometida su agenda.

Al contexto de reducción en el margen de maniobra se suma el hecho de que el distrito californiano que representaba LaMalfa ya había sido objeto de una redistribución por parte de autoridades demócratas en el estado, lo que, según Fox News, convierte esa circunscripción en un territorio menos seguro para los republicanos de cara a próximos comicios. A diferencia de años previos, cuando la presencia de LaMalfa garantizaba el control republicano, ahora la apertura de un proceso especial para cubrir la vacante se desarrollará bajo reglas de competencia electoral más ajustadas.

La confluencia de bajas entre los legisladores republicanos y los últimos incidentes, como el accidente sufrido por Jim Baird, refuerza los temores dentro del partido sobre su estabilidad parlamentaria. Fox News reportó que el estado de salud de Baird se describe como estabilizado por sus allegados, lo que reduce el riesgo de nuevas vacantes inmediatas pero no elimina la presión sobre los líderes republicanos para mantener la cohesión interna.

El anuncio de la muerte de LaMalfa ha generado reacciones y expresiones públicas de pesar dentro y fuera del partido, dejando en evidencia la posición vulnerable en la que se encuentra el grupo conservador frente a la posibilidad de movilización demócrata en los próximos procesos electorales. Fox News remarca, en este sentido, que la suma de factores —dimisiones, accidentes y reajustes distritales— dibuja un panorama en el que la mayoría republicana ha quedado más expuesta a las dinámicas políticas de la cámara.

La situación posterior a la ausencia de LaMalfa implicará una estrategia renovada por parte del liderazgo republicano para conservar la disciplina de voto hasta la renovación de escaños y la búsqueda de alternativas para evitar más pérdidas. Las condolencias públicas y la atención presidencial a la noticia ponen de manifiesto la relevancia que asigna el partido a la delicada aritmética parlamentaria en un momento especialmente sensible.