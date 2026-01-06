IU reclama al Gobierno más contundencia ante la operación de EEUU en Venezuela: "No basta con actuaciones descriptivas"

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, subrayó que el derecho internacional debe aplicarse con el mismo rigor en casos como Ucrania, Palestina y Venezuela. Durante una entrevista en RNE, la cual fue recogida por Europa Press, instó al Gobierno español a adoptar una postura “clara y contundente” frente a Estados Unidos por su operación en Venezuela, argumentando que no es suficiente limitarse a "actuaciones descriptivas". Santiago planteó que España debe mostrar mayor respaldo al derecho internacional y tomar iniciativas concretas ante organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea, según informó Europa Press.

El dirigente de Izquierda Unida remarcó que el Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, aún no ha condenado oficialmente la actuación de Estados Unidos en Venezuela, según consignó Europa Press. Mencionó que, si bien celebra que el presidente del Gobierno, en calidad de secretario general del PSOE, haya enviado una carta con un mensaje claro de condena, considera necesario que dicha postura se refleje en la política oficial de España y no solo en un posicionamiento del partido socialista. De acuerdo con Europa Press, Enrique Santiago expresó: “Lo que estamos pidiendo es que España tenga esa posición clara y contundente”.

Santiago también reiteró que existe una dinámica de actuación sistemática de Estados Unidos que, en su opinión, pone en riesgo el derecho internacional. Afirmó que no basta con simples descripciones y reclamó que se propongan “medidas claras ante la comunidad internacional”, refiriéndose tanto a Naciones Unidas como al Consejo de Seguridad de la Unión Europea, para frenar esas acciones estadounidenses, tal como recogió Europa Press.

Al abordar la actitud de otras fuerzas políticas españolas, el portavoz de IU criticó especialmente a Vox y PP. Calificó a Vox como el “peón” del expresidente estadounidense Donald Trump y expresó su sorpresa porque el Partido Popular, según él, se haya sumado a lo que considera una “subordinación” a posturas procedentes de dirigentes estadounidenses que, en su visión, contribuyen a la escalada de conflictos internacionales. Europa Press reflejó que Santiago declaró: “Lo que es sorprendente es que el PP se sume a esa subordinación a estos enloquecidos que están gobernando los Estados Unidos y que llevan al mundo hacia un conflicto generalizado”.

A lo largo de la entrevista, Santiago insistió en que la defensa del derecho internacional no puede depender de la posición política puntual de un partido o gobierno, sino que debe estar reflejada en la política exterior oficial del Estado. Además, apeló a la responsabilidad de las instituciones españolas en el plano multilateral, remarcando la importancia de actuar con coherencia en todos los escenarios internacionales, incluyendo casos como el de Venezuela, según informó Europa Press.