Heridos once palestinos en una redada del Ejército de Israel en una importante universidad en Cisjordania

Alrededor de una decena de palestinos han resultado heridos, entre ellos cinco por impactos de bala, durante una redada lanzada por el Ejército de Israel en la Universidad de Birzeit, situada en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala.

La Media Luna Roja Palestina ha indicado que entre los heridos hay cuatro por inhalación de gases lacrimógenos y dos por caídas durante la incursión israelí, antes de agregar que todos ellos han sido hospitalizados, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas del centro educativo, Nirdin al Mimi, ha denunciado que las tropas israelíes han realizado disparos y han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras dentro del campus, en el que estaban presentes cerca de 8.000 estudiantes.

Asimismo, ha destacado que las tropas israelíes han detenido al vicepresidente para Asuntos Académicos, Asem Jalil, y han causado daños en la principal puerta de entrada, además de incautar diversos materiales, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Ministerio de Educación Superior palestino ha condenado la incursión y ha dicho que supone "un desprecio flagrante a todas las normas y convenciones internacionales", al tiempo que ha afirmado que las instituciones y los estudiantes "seguirán comprometidos con la misión de conocimiento y aprendizaje".

Por su parte, el presidente de la universidad, Talal Shahuan, ha destacado que "atacar la universidad no es un incidente aleatorio o aislado, sino una práctica recurrente por parte de las fuerzas de ocupación", según un comunicado publicado por el centro en su cuenta en la red social Facebook.

"Sin embargo, lo que ha pasado hoy cruza todos los límites y supone una escalada peligrosa y sin precedentes. Este ataque es parte de una agenda colonial sistemática destinada a alterar el papel de la universidad y evitar que cumpla sus deberes intelectuales, educativas y nacionales", ha destacado Shahuan.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Israel "busca mantener al pueblo palestino ignorante, inculcarle el miedo y quebrar su voluntad colectiva". "Pese a todos los esfuerzos contra ella, la Universidad de Birzeit seguirá siendo un espacio para el libre pensamiento, una plataforma de conocimiento y una incubadora de voluntad nacional inquebrantable", ha zanjado.