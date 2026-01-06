Agencias

Heridos once palestinos en una redada del Ejército de Israel en una importante universidad en Cisjordania

Guardar

Alrededor de una decena de palestinos han resultado heridos, entre ellos cinco por impactos de bala, durante una redada lanzada por el Ejército de Israel en la Universidad de Birzeit, situada en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala.

La Media Luna Roja Palestina ha indicado que entre los heridos hay cuatro por inhalación de gases lacrimógenos y dos por caídas durante la incursión israelí, antes de agregar que todos ellos han sido hospitalizados, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas del centro educativo, Nirdin al Mimi, ha denunciado que las tropas israelíes han realizado disparos y han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras dentro del campus, en el que estaban presentes cerca de 8.000 estudiantes.

Asimismo, ha destacado que las tropas israelíes han detenido al vicepresidente para Asuntos Académicos, Asem Jalil, y han causado daños en la principal puerta de entrada, además de incautar diversos materiales, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Ministerio de Educación Superior palestino ha condenado la incursión y ha dicho que supone "un desprecio flagrante a todas las normas y convenciones internacionales", al tiempo que ha afirmado que las instituciones y los estudiantes "seguirán comprometidos con la misión de conocimiento y aprendizaje".

Por su parte, el presidente de la universidad, Talal Shahuan, ha destacado que "atacar la universidad no es un incidente aleatorio o aislado, sino una práctica recurrente por parte de las fuerzas de ocupación", según un comunicado publicado por el centro en su cuenta en la red social Facebook.

"Sin embargo, lo que ha pasado hoy cruza todos los límites y supone una escalada peligrosa y sin precedentes. Este ataque es parte de una agenda colonial sistemática destinada a alterar el papel de la universidad y evitar que cumpla sus deberes intelectuales, educativas y nacionales", ha destacado Shahuan.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Israel "busca mantener al pueblo palestino ignorante, inculcarle el miedo y quebrar su voluntad colectiva". "Pese a todos los esfuerzos contra ella, la Universidad de Birzeit seguirá siendo un espacio para el libre pensamiento, una plataforma de conocimiento y una incubadora de voluntad nacional inquebrantable", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un soldado de Siria en un ataque achacado a las FDS contra la ciudad de Alepo

En un contexto de intensos combates en Alepo, un integrante de las fuerzas prorrégimen resultó muerto por un ataque con drones atribuido a una alianza kurdo-árabe, según informes de medios oficiales y declaraciones de los involucrados

Muere un soldado de Siria

El presidente logra un tercer mandato tras ganar las elecciones con más del 76% de los votos

La Autoridad Nacional de Elecciones de República Centroafricana adjudica a Faustin Archange Touadéra la victoria, con casi 80 por ciento de sufragios, mientras la oposición exige anulación del proceso por supuestas irregularidades y tacha la jornada de ilegítima

El presidente logra un tercer

Corea del Norte critica el aumento del gasto militar en Japón y acusa a Tokio de planear una invasión

Pyongyang, a través de su principal medio estatal, advirtió sobre “ambiciones imprudentes” tras la aprobación del mayor presupuesto de defensa nipón, señalando riesgos de militarización y criticando maniobras conjuntas con aliados occidentales en Asia oriental

Corea del Norte critica el

Somalia mata a cinco supuestos miembros de Al Shabaab en una operación en el sur del país

El Ministerio de Defensa de Somalia informó que en Baardhiri eliminó a varios individuos relacionados con una red extremista, tras una ofensiva destinada a garantizar la protección de los habitantes, destacar el compromiso militar y frenar ataques recientes en la región

Somalia mata a cinco supuestos

Kylian Mbappé no viaja a la Supercopa de España en Arabia Saudí

El atacante francés, afectado por una lesión en la rodilla, quedó fuera de la convocatoria del conjunto blanco para el torneo en Yeda, mientras que Huijsen regresa tras recuperarse y Carvajal y Alexander-Arnold llegan entre dudas

Kylian Mbappé no viaja a