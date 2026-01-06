Agencias

El partido de Machado pide la liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela

El partido venezolano Vente Venezuela, la formación fundada por la opositora María Corina Machado, ha pedido este martes la liberación de "todos los presos políticos" de Venezuela, así como el "restablecimiento de la verdad" para "hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad".

"La transición a la democracia en Venezuela no sólo es un mandato popular, sino también un proceso inexorable e irreversible. Un proceso en el que quienes todavía ocupan ilegítimamente las instituciones del Estado se están viendo obligados, gracias a la tenaz y constante presión nacional e internacional, a reconocer que la soberanía de nuestra nación reside inalienablemente en el pueblo de Venezuela", ha indicado el partido en un comunicado.

La formación, que hace este llamamiento días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado durante un ataque estadounidense en Caracas, ha afirmado que el "proceso político actualmente en curso tiene un objetivo claro: la restitución del ejercicio de la soberanía a los ciudadanos".

Para ello, es importante el "rescate de la institucionalidad en los términos que dispone nuestro marco constitucional y en apego a los acuerdos internacionales suscritos por el país", tal y como recoge el documento, que insiste en la necesidad de que el opositor Edmundo González --candidato a las presidenciales de 2024-- "sea ratificado como presidente".

Asimismo, ha resaltado la importancia de que el liderazgo de Machado "sea reconocido", además de los "derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes en el país".

"A tal respecto, debe quedar claro que el primer paso en esta dirección, firme e ineludible, es la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares, así como el fin de la terrible práctica de la puerta giratoria", ha apuntado.

FIN AL ESTADO DE CONMOCIÓN

En este sentido, el partido ha pedido poner fin al estado de conmoción exterior declarado por las autoridades tras el ataque estadounidense, que "lejos de ayudar a normalizar las situación en el país en la búsqueda de una transición menos traumática, provocará más desasosiego en la ciudadanía y posibilitará más abusos de poder represivo en este sentido".

"Este proceso pasa por tomar medidas de carácter estructural que conlleven al desmontaje del aparato represivo que, en el marco del régimen actual, se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado; y pasará también por el conocer la verdad de los hechos y por alcanzar la justicia que las victimas, sus familiares y toda la sociedad demandan", ha destacado.

Vente Venezuela ha recalcado que ya han pasado "más de 25 años de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición", ha recalcado.

"A quienes retienen injustamente a los presos políticos civiles y militares a que los liberen de manera inmediata. A los ciudadanos dentro de Venezuela, les pedimos se mantengan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales. A los venezolanos en el exterior, los exhortamos a que continúen movilizados, informando con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo", señala el documento.

Por último, ha aclarado que es "la hora de vaciar los centros de tortura, reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana".

