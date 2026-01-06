El barril de petróleo Brent recupera los 61 dólares tras la intervención de EEUU en Venezuela

Donald Trump planteó durante el fin de semana la posibilidad de que compañías petroleras estadounidenses intensifiquen su presencia en Venezuela en un plazo inferior a 18 meses, lo que implicaría inversiones millonarias en la industria energética del país sudamericano. Según informó el medio, el presidente estadounidense afirmó que esta expansión del sector privado recibiría respaldo del Gobierno norteamericano, y que los fondos podrían recuperarse por medio de los ingresos generados o mediante reembolsos oficiales del propio Estado venezolano. En estas declaraciones, Trump hizo hincapié en la prioridad de “reconstruir” la nación y su industria petrolera, lo que, a juicio del mandatario, exige un “acceso total”.

La cotización internacional del petróleo experimentó alzas en un contexto agitado por el despliegue militar de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro, reportó el medio. Según detalló la información, el barril de petróleo Brent, principal referencia para los mercados europeos, cerró la jornada en 61,96 dólares, recuperando el nivel de 61 dólares tras la caída sufrida el lunes. Este movimiento representó un incremento del 0,32% respecto al cierre anterior y marcó un mínimo intradía de 61,31 dólares.

Simultáneamente, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), indicador de referencia en Estados Unidos, alcanzó los 58,43 dólares por barril, lo que supuso un aumento del 0,19%. Durante la sesión, este tipo de crudo marcó un mínimo temporal de 57,85 dólares. De acuerdo con la información del medio, estas variaciones en el mercado internacional se producen en un ambiente de incertidumbre generado por la situación en Venezuela tras la intervención militar estadounidense y los anuncios de la Casa Blanca sobre futuras estrategias en el sector energético del país latinoamericano.

El medio agregó que, además de los factores geopolíticos relacionados con Venezuela, los precios del crudo estuvieron influidos por la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su política de producción. El domingo, la organización integrada por países exportadores de petróleo y liderada por Rusia y Arabia Saudí realizó una reunión virtual en la que se reiteró la determinación de continuar con la misma estrategia previamente acordada en abril y noviembre de 2023.

En ese encuentro, los ocho países que habían comunicado recortes voluntarios adicionales en meses anteriores (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) confirmaron la extensión de la pausa en el aumento de la producción durante febrero y marzo de 2026. El comunicado final indicó que “los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción”.

El medio consignó que la OPEP+ anunció también su intención de mantener reuniones mensuales para analizar la evolución de la oferta y la demanda, lo cual permitiría realizar nuevos ajustes en la estrategia según las circunstancias del mercado. Estas decisiones buscan mantener la estabilidad en los precios internacionales ante los vaivenes derivados de crisis políticas como la actual en Venezuela.

La situación venezolana, tras la intervención militar de Estados Unidos y la toma de control del Gobierno, ha aumentado la volatilidad en los mercados energéticos. Según publicó el medio, los anuncios de Trump sobre la reestructuración y eventual reapertura parcial del sector petrolero venezolano para empresas estadounidenses se suman al proceso de digestión que realizan los mercados a raíz de las decisiones de producción de la OPEP+, combinando factores geopolíticos y económicos en la configuración de los valores actuales del crudo.

Esta coyuntura se ve determinada por la convergencia de intereses estratégicos entre gobiernos y empresas, tanto en la esfera internacional como en el escenario latinoamericano, remarcó el medio. La fijación de precios en las principales variedades del crudo —tanto Brent como WTI— se mantiene sujeta a las decisiones tomadas por los países productores y a las expectativas generadas por los cambios en la gestión de los recursos energéticos en Venezuela, así como a las iniciativas impulsadas por Estados Unidos desde la presidencia de Trump.