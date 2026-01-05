Von der Leyen y Costa viajan a Siria en la primera visita oficial de la UE tras la caída de Al Assad

Un año después de la salida de Bashar al Assad del poder y en medio de un proceso de transición política en Siria encabezado por Ahmed al Shara, la Unión Europea ha comenzado a modificar su postura diplomática y sus sanciones frente al país, mientras destaca los avances logrados hacia la recuperación y la necesidad de impulsar un diálogo nacional orientado a la democracia. Según informó el medio que cubrió los hechos, este contexto precede la visita programada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Damasco, donde ambos dirigentes tienen previsto reunirse este 9 de enero con Ahmed al Shara, actual presidente interino y figura clave en el proceso de transición.

La visita de Von der Leyen y Costa será la primera presencia oficial de altos representantes de la Unión Europea en la capital siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad, ocurrida en diciembre de 2024. De acuerdo con la información publicada por el medio, esta cita inédita forma parte de una gira institucional que ambos responsables europeos harán por la región de Oriente Próximo, que también incluirá viajes a Jordania y Líbano. Hasta ahora, solo la comisaria de Gestión de Crisis de la UE, Hadja Lahbib, había visitado Siria tras el cambio de poder, estableciendo contacto directo con las nuevas autoridades de transición.

Tal como detalló la fuente consultada, Ahmed al Shara es un antiguo líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), organización yihadista que tuvo un rol destacado en la revuelta contra Al Assad y que posteriormente llevó a Shara a asumir la presidencia interina. Desde la asunción de Al Shara, el proceso de transición política en Siria ha sido seguido con atención tanto por la comunidad internacional como por las instituciones europeas, que, según reportó el medio, han destacado la importancia del avance democrático y la celebración de un diálogo nacional inclusivo.

En la etapa previa a este viaje de Von der Leyen y Costa, la Unión Europea ya había impulsado acciones diplomáticas en Siria, como la organización en noviembre de un foro de diálogo en Damasco, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Siria. El medio precisó que a este evento asistieron el encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea en Siria, Michael Ohnmacht, y el vicesecretario general para Asuntos Políticos del Servicio de Acción Exterior de la UE, Olof Skoog, pero sin la presencia de los máximos responsables políticos de Bruselas, lo que realza el carácter inédito de la cita del 9 de enero.

El viaje de los líderes europeos se realiza en un contexto de reevaluación por parte de la Unión Europea de su política hacia Siria, marcada anteriormente por un régimen intenso de sanciones económicas y diplomáticas, en respuesta a la guerra civil y las violaciones a los derechos humanos documentadas durante el mandato de Assad. Según publicó la fuente, desde el inicio del periodo de transición con Al Shara, la Unión ha comenzado a ajustar algunas de estas restricciones, señalando la importancia de respaldar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Siria, así como de fomentar una evolución política basada en la representación y la pluralidad.

La agenda completa de Von der Leyen y Costa en Damasco no ha sido divulgada en detalle, aunque los equipos de ambos dirigentes europeos han confirmado que la reunión central será con el presidente de la transición, Ahmed al Shara. El medio informó que la Unión Europea insiste en que cualquier acercamiento y apoyo al país estará condicionado a avances tangibles en materia de derechos políticos y civiles, y que el objetivo de largo plazo es la consolidación de una estructura democrática representativa.

La transición siria, de acuerdo con lo consignado, continúa bajo el foco internacional por tratarse de un proceso inédito liderado por un antiguo miembro de un grupo yihadista, lo que plantea desafíos en materia de legitimidad interna y externa. Von der Leyen y Costa, al encabezar esta visita a Damasco, buscan dar una señal de respaldo a la vía diplomática y a los procesos de reconciliación nacional promovidos tanto por la sociedad civil siria como por las autoridades interinas. El medio también destacó que, antes de esta misión de alto nivel, la relación entre la Unión Europea y Siria se había mantenido distante desde el inicio del conflicto en 2011, agravada por la gestión represiva del gobierno de Assad y la prolongada violencia que marcó los años siguientes.

La gira de los dirigentes europeos también incluirá visitas oficiales a Jordania y Líbano, lo que se integra en una estrategia más amplia de la UE para abordar la estabilidad y cooperación en la región de Oriente Próximo. La diplomacia comunitaria ha centrado parte de sus esfuerzos recientes en el fortalecimiento de la coordinación internacional ante los retos derivados de la transición siria, así como en la respuesta humanitaria y en el apoyo al desarrollo institucional.

En síntesis, la misión de Ursula von der Leyen y Antonio Costa a Siria introduce una etapa nueva en la relación entre la Unión Europea y el país árabe tras la caída de Al Assad, y representa un intento institucional de respaldar el proceso de transición encabezado por Ahmed al Shara bajo condiciones de diálogo y avance democrático, tal como reportó el medio de origen.