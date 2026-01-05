Trump cree que una operación en Colombia como la dirigida contra Maduro "suena bien"

Las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos han puesto de relieve su interés en ampliar las acciones militares estadounidenses en América Latina, luego de sugerir abiertamente la posibilidad de repetir en Colombia una operación similar a la que ejecutó Washington en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y realizaron bombardeos en la capital y otras regiones. Según informó Europa Press, esta postura generó inquietudes por las intenciones del Gobierno de Trump respecto a la proyección de intervenciones en otros países de la región.

El mandatario estadounidense, al ser consultado sobre la opción de llevar a cabo una incursión comparable en Colombia, respondió que le “suena bien”, en referencia a la posibilidad de replicar la reciente operación militar. “A mucha gente, sí”, agregó Trump, de acuerdo con Europa Press. Estas declaraciones se producen tras varios episodios de tensión con Gustavo Petro, presidente colombiano, con quien Trump ha sostenido desencuentros públicos.

En su intervención, Trump señaló que considera a Colombia “muy enferma”, y criticó a Petro, calificándolo como un dirigente que “produce cocaína y la vende a Estados Unidos”, describe Europa Press. Durante su exposición, añadió que el país sudamericano cuenta con “molinos y fábricas de cocaína”, aludiendo a la magnitud de la producción y al flujo de drogas hacia suelo estadounidense. El presidente estadounidense afirmó que dicha situación no continuaría mucho tiempo en esos términos.

En el caso de Cuba, Trump afirmó que el país insular “está a punto de caer”, argumentando que su economía dependía en gran medida de los ingresos provenientes del petróleo venezolano, los cuales, según sus palabras, ya no recibe. “Creo que simplemente va a caer. No creo que tomemos ninguna medida”, matizó el mandatario, aunque insistió en que el país “se está hundiendo”. Destacó además que existe una comunidad cubanoamericana “que estará muy contenta con esto”, reportó Europa Press.

La comparecencia incluyó también intervenciones de otros altos funcionarios estadounidenses. Howard Lutnick, secretario de Comercio, sostuvo que “la economía era toda venezolana”, mientras que el equipo de seguridad de Maduro era de origen cubano, detalló Europa Press. En ese contexto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó la participación de militares cubanos en la protección de Maduro y de su esposa, afirmando que su presencia respondía a una “solicitud de esa hermana nación”. Cuba reconoció la muerte de 32 de sus militares en el transcurso de la operación estadounidense en Venezuela, reveló Europa Press.

Respecto a México, Trump enfatizó que la administración mexicana debería fortalecer su lucha contra el narcotráfico, ante un incremento en el flujo de drogas hacia Estados Unidos desde territorio mexicano. Según consignó Europa Press, Trump advirtió sobre la posibilidad de una intervención afirmando: “Vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México. Son capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, los cárteles son muy fuertes en México”. El mandatario mencionó haber ofrecido el envío de tropas a Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, en reiteradas ocasiones durante sus conversaciones.

Trump describió a Sheinbaum como “una persona estupenda” y expresó que percibe preocupación en la gobernante mexicana. Europa Press relata que el presidente estadounidense sostuvo que Sheinbaum tiene “un poco de miedo” ante el desafío que representan los cárteles en el país. Trump remarcó la gravedad del problema de seguridad en México, al afirmar que “los cárteles controlan México”, reforzando la idea de que la situación constituye una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

Las afirmaciones del presidente estadounidense sobre posibles réplicas de operaciones militares en países latinoamericanos, sumadas a los comentarios en torno a Colombia, Cuba y México, alimentaron el debate internacional sobre el papel de Washington en la región. Europa Press reportó que las acciones y declaraciones del mandatario intensificaron las interrogantes sobre la orientación de la política exterior estadounidense y el alcance de futuras intervenciones en el continente.