Trump amenaza con "un duro golpe" a Irán si las autoridades matan a manifestantes "como en el pasado"

El seguimiento internacional sobre las recientes protestas en Irán aumentó luego de que organizaciones de defensa de derechos humanos reportaran 15 personas fallecidas y 582 detenciones durante solo la primera semana de manifestaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que su gobierno vigila con detalle la situación, según consignó la prensa citando sus declaraciones realizadas este domingo a bordo del Air Force 1, donde lanzó una advertencia directa hacia las autoridades iraníes.

El medio reportó que Trump dirigió su mensaje al gobierno de Irán, advirtiendo que Estados Unidos respondería con contundencia si se repiten episodios pasados de represión mortal contra los manifestantes. “Lo estamos observando muy de cerca”, dijo el mandatario estadounidense, en referencia a las acciones de las fuerzas de seguridad frente a la ola de protestas. Añadió: “Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un duro golpe”.

Según detalló HRANA, una reconocida asociación de defensa de los derechos humanos, las manifestaciones que se desarrollaron en varias provincias iraníes en los últimos días resultaron motivadas por el deterioro de la economía y la crisis en el suministro de energía. Las cifras proporcionadas por la organización precisaron que se registraron 15 muertes y 582 arrestos en apenas una semana.

Las protestas evidenciaron una creciente insatisfacción social por la situación económica y los cortes de energía que atraviesa el país, fenómenos que han sido señalados por grupos de derechos humanos y activistas como desencadenantes de la movilización de centenares de ciudadanos en distintas regiones, según comunicó la organización HRANA y difundió la prensa estadounidense.

Trump, según publicó la agencia de noticias, enfatizó que el gobierno de Washington mantiene vigilancia constante y reiteró su preocupación por la integridad de los manifestantes iraníes. En sus declaraciones, planteó que, si las autoridades iraníes recurren a medidas represivas fatales semejantes a las de protestas previas, el gobierno estadounidense estaría dispuesto a actuar de manera decisiva.

Las declaraciones de Trump y la difusión de cifras actualizadas de víctimas y detenciones por parte de HRANA se produjeron en un momento de intensificación de la presión internacional sobre Teherán, que enfrenta llamados crecientes para que respete los derechos civiles y garantice la seguridad de las personas que participan en las protestas, según reflejaron medios occidentales. Las autoridades iraníes aún no respondieron de manera oficial a la advertencia estadounidense ni al informe de HRANA sobre los sucesos recientes.

Los antecedentes de represión estatal contra manifestantes en Irán fueron señalados como motivo de preocupación por parte de diversas organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, particularmente después de que se informaran muertes y detenciones a gran escala en el contexto de manifestaciones similares en años anteriores, según la información difundida por agencias de noticias.

El escenario actual presenta a Irán bajo observación internacional por el manejo gubernamental de las protestas y las consecuencias que pudieran derivar de una nueva escalada represiva, aspecto reiteradamente subrayado por la Casa Blanca y los organismos de derechos humanos consultados por la prensa en los últimos días.