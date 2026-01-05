Sumar apoya que Sánchez se sume a la condena de democracias iberoamericanas y pide a la UE ver a Trump como "un peligro"

Las declaraciones de Ernest Urtasun durante su aparición televisiva incluyeron una crítica a ciertas cancillerías europeas por considerar todavía a Estados Unidos como su principal socio y garante de la seguridad continental. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura expresó inquietud por esta postura y pidió a la Unión Europea que avance hacia una mayor autonomía política y militar. Según la información difundida por Europa Press, Urtasun vinculó estas preocupaciones al actual contexto internacional, marcado por la crisis entre Venezuela y Estados Unidos y la perspectiva de un nuevo mandato de Donald Trump.

Durante la entrevista en TVE, citada por Europa Press, Urtasun manifestó su apoyo a la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de sumarse a la condena conjunta que emitieron varios países latinoamericanos respecto a la reciente intervención estadounidense en Venezuela. El portavoz de Sumar defendió la importancia de que el Estado español actúe conjuntamente con las “grandes democracias latinoamericanas” al considerar que lo sucedido en Venezuela representa una vulneración grave del derecho internacional. Urtasun afirmó: “No valen medias tintas ni poner peros ante lo ocurrido”, enfatizando que el Gobierno debía condenar el hecho de forma decidida.

Urtasun calificó el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como una violación a la arquitectura jurídica internacional establecida tras la Segunda Guerra Mundial. Según detalló Europa Press, el ministro argumentó que este tipo de acciones suponen el desmoronamiento del sistema internacional basado en normas de respeto a la soberanía nacional y la resolución pacífica de las controversias, principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

El portavoz del partido incidió en que desde el primer momento Sumar exigió una condena tajante de parte del Gobierno español, lo que finalmente se concretó en la firma de un comunicado conjunto entre Pedro Sánchez y varios gobiernos latinoamericanos de orientación progresista, empleándose un lenguaje claro y directo sobre el incidente, según describió Europa Press.

En relación con la propuesta de Podemos de que España rompa las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y abandone la OTAN, Urtasun apeló a la “responsabilidad política” frente a situaciones de esta gravedad, pidiendo que se evite el uso de eslóganes y que las acciones gubernamentales se reflexionen profundamente. El dirigente de Sumar sostuvo que España debe alinearse con los principales gobiernos progresistas de América Latina y defender la soberanía de esos países ante cualquier injerencia.

En ese sentido, Urtasun advirtió sobre la estrategia geopolítica de Donald Trump, quien, según su análisis, estaría impulsando un retorno a la doctrina Monroe, que históricamente defendió la tutela estadounidense en el continente americano. El ministro resaltó que el control de los recursos energéticos, particularmente el petróleo venezolano, estaría detrás de la operación impulsada por Washington. Europa Press citó a Urtasun señalando que todo el mundo reconoce que el objetivo fundamental de la intervención es el control del petróleo.

A nivel internacional, Urtasun anticipó que la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, podría servir como escenario para articular un “gran llamamiento” en defensa de la soberanía de los países latinoamericanos, según resumió Europa Press. Consideró que la cita representa una oportunidad para consolidar una posición regional frente a las tensiones actuales.

En el marco del debate político nacional, el ministro respondió también al Partido Popular, que solicitó la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado para que esclarezca sus supuestos vínculos con el régimen venezolano. Urtasun apeló al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a condenar explícitamente los hechos recientes en Venezuela y a posicionarse junto a la legalidad internacional, apartándose del uso del caso como instrumento de confrontación política interna.

Finalmente, Urtasun instó a la Unión Europea a reconocer los riesgos que, según su visión, supondría un eventual regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos para la estabilidad global y el respeto al marco normativo internacional. “Europa tiene que empezar a considerar a Trump como lo que es: un peligro para el derecho internacional y el sistema de seguridad global”, subrayó el portavoz de Sumar, citado por Europa Press. Añadió que la UE no debería minimizar las amenazas provenientes de Washington y que debe responder con una posición firme ante cualquier vulneración de la legalidad internacional.