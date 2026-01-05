Agencias

Sheinbaum defiende elegir modelo político y social "sin presiones" tras ataque de EEUU a Venezuela

En su comparecencia diaria, la mandataria mexicana expresó un firme respaldo a la autodeterminación nacional, subrayando que ningún país debe ser objeto de presiones externas y rechazando enérgicamente cualquier intervención extranjera en asuntos internos

El traslado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, a un tribunal de Nueva York marcó un giro en el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Venezuela. Ambos fueron capturados durante una operación militar estadounidense el sábado pasado y ahora enfrentan acusaciones vinculadas al narcotráfico. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el rechazo de su gobierno a las intervenciones extranjeras y defendió la soberanía de los países para decidir su propio rumbo, según informó el medio Europa Press.

Durante su conferencia matutina habitual, Sheinbaum manifestó que cada nación ostenta el derecho irrenunciable de definir su modelo político, económico y social sin interferencia externa. De acuerdo con Europa Press, la mandataria mexicana sostuvo que "la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables", y remarcó su oposición rotunda a cualquier forma de intervención extranjera, con especial énfasis en los recientes sucesos protagonizados por el gobierno estadounidense en Venezuela.

Sheinbaum concretó estos planteamientos con una posición clara respecto a México: "En México manda el pueblo", consignó Europa Press. Asimismo, reiteró el valor de la autodeterminación y estableció que ningún país debe ser objeto de presiones foráneas en la configuración de sus políticas internas. La intervención militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela, resultó en la detención de Nicolás Maduro, quien junto a la primera dama Cilia Flores fue trasladado a territorio estadounidense. Ambos llegaron el lunes al tribunal neoyorquino donde se prevé que enfrenten cargos relacionados con manejos ilícitos de drogas, según detalló sociedad Europa Press.

En cuanto a la situación de seguridad nacional, Sheinbaum abordó la problemática del tráfico de drogas en la región y su vínculo con la crisis compartida entre México y Estados Unidos. Señaló la importancia de atender las causas de fondo que alimentan este fenómeno, con el objetivo de erradicar lo que describió como "ese mal social" y evitar el flujo de estupefacientes, tanto dentro de México como con destino a Estados Unidos y otros países, detalló Europa Press.

El saldo de la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, concluyó Europa Press, provocó una nueva oleada de tensiones diplomáticas en el continente y planteó desafíos adicionales para quienes defienden la autogestión de las políticas internas de los países latinoamericanos. Las declaraciones efectuadas por Sheinbaum se insertan en este escenario, subrayando su alineación con los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación nacional frente a lo que considera presiones y acciones externas contrarias al derecho internacional.

