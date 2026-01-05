Agencias

Sánchez recalca que "el respeto a la soberanía es innegociable" tras las amenazas de Trump a Groenlandia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este lunes que "el respeto a la soberanía" de todos los estados constituye un "principio innegociable" después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro y las últimas amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia.

"El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela", ha señalado Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que durante el fin de semana ya expresara su rechazo a la actuación de Washington al entender que viola el Derecho Internacional.

"España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", ha trasladado el jefe del Ejecutivo, que viene así a sumarse a las voces de otros países europeos que han salido en apoyo de Copenhague después de que Trump haya vuelto a expresar su interés en hacerse con la isla danesa.

El mandatario estadounidense lo ha hecho así después de la operación militar efectuada el sábado en Caracas en la que fue detenido Maduro junto a la primera dama, Cilia Flores, quienes han sido trasladados a Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia.

Este domingo, Trump volvió a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional". "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", agregó. Horas antes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había pedido "encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta".

