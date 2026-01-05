Unidades militares rusas expandieron su presencia en el noreste de Ucrania tras consolidar el control sobre la localidad de Grabovskoye en la provincia de Sumi, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un comunicado oficial en su canal de Telegram. Esta acción se enmarca en la estrategia de avances territoriales que Moscú ha desplegado desde que el conflicto comenzó en febrero de 2022, por decisión del presidente Vladimir Putin.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la ofensiva sobre Grabovskoye fue ejecutada por el grupo militar conocido como Norte, que habría asegurado la localidad como resultado de operaciones consideradas activas por el Ministerio de Defensa. El comunicado divulgado no incluyó detalles sobre la cantidad de bajas ocurridas durante los enfrentamientos para la captura del territorio ni información sobre el estado actual de los habitantes.

Tal como consignó el medio, los progresos recientes en Ucrania registran una tendencia sostenida de avances rusos en distintas regiones, donde la provincia de Donetsk figura como el principal foco de las operaciones. Durante los últimos meses, las fuerzas rusas han intensificado sus acciones en el este y noreste del país, desplazando líneas de control y consolidando su posición en zonas estratégicas.

El medio detalló que, junto a la provincia de Sumi, otras regiones han sido objeto de operaciones rusas. Moscú ha declarado la anexión de territorios en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia desde septiembre de 2022, aunque su dominio se mantiene parcial en algunas de estas áreas. Además, las tropas rusas han penetrado en sectores de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, configurando un mapa de control que abarca múltiples provincias más allá de las inicialmente ocupadas.

La toma de Grabovskoye se presenta como parte de la expansión militar rusa en el noreste, reforzando la presión sobre los defensores ucranianos en las provincias fronterizas. El Ministerio de Defensa ruso enfatizó que las acciones llevadas a cabo buscan fortalecer la posición militar en la región, aunque los informes oficiales continúan sin proporcionar cifras relativas a daños materiales o pérdidas humanas entre las partes involucradas.

Desde el inicio del conflicto, la anexión de Crimea en el año 2014 marcó el inicio de una ampliación territorial en la que Moscú ha buscado asegurar zonas de interés estratégico, tanto por motivos militares como logísticos. Según publicó el medio, este proceso de anexiones y avances incrementó en intensidad a partir de la invasión lanzada en febrero de 2022.

La situación en la provincia de Sumi cobra relevancia ante la posibilidad de que las fuerzas rusas continúen extendiendo su control hacia otras áreas del noreste ucraniano, manteniendo así una dinámica de cambios territoriales que modifica el equilibrio regional. Según reportó el Ministerio de Defensa ruso a través de su canal de Telegram, el desarrollo de operaciones activas podría dar lugar a nuevos anuncios oficiales sobre conquistas adicionales o movimientos en otras partes del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia, que difundió la información sobre el control de Grabovskoye, no ha ofrecido datos sobre la situación humanitaria de la localidad tras las operaciones, ni ha abordado detalles logísticos relacionados con la administración del territorio bajo control ruso. A su vez, las autoridades ucranianas no han emitido comentarios sobre la pérdida de Grabovskoye o sobre sus planes frente a los últimos movimientos rusos en Sumi.

El anuncio de este avance, según relató el medio, se inserta en un contexto más amplio de ofensivas militares y reposicionamientos que han afectado tanto a soldados como a civiles en varias regiones del este ucraniano. Los avances registrados durante los últimos meses en Donetsk y otras provincias reflejan la continuación de una estrategia orientada a la ocupación de enclaves considerados clave por el Estado ruso.

Hasta el momento, la información divulgada por el Ministerio de Defensa ruso no especifica los plazos ni los futuros objetivos de las operaciones desarrolladas por el grupo militar Norte en Sumi. La ausencia de detalles sobre bajas o daños en la infraestructura civil alimenta la incertidumbre en la región, que permanece bajo atención internacional por la evolución del conflicto y sus consecuencias humanitarias y territoriales.