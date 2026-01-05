Las tensiones en Venezuela y la caída del petróleo marcan una jornada de signo mixto en la Bolsa española

Mientras la jornada bursátil avanzaba, el precio del barril de crudo Brent experimentó una bajada del 1,25%, situándose en 59,99 dólares, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,38%, hasta alcanzar los 56,53 dólares. Estos descensos se produjeron en un contexto de gran tensión política y económica tras la operación militar de Estados Unidos en la que resultó capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, situación que ha incrementado la volatilidad en los mercados internacionales y afectado de manera significativa a la Bolsa española. Según Europa Press, las reacciones en el ámbito empresarial se mostraron divididas, con resultados heterogéneos en los principales valores, mientras los inversores centraban su atención en el posible impacto de estos acontecimientos sobre el suministro energético y la estabilidad económica.

El medio Europa Press detalló que la empresa tecnológica y de defensa Indra encabezó el listado de mayores subidas dentro del Ibex 35, con un crecimiento del 5,14%, situando el precio de sus acciones en 52,15 euros. Este aumento colocó a la compañía como la mejor posicionada durante la sesión bursátil, reflejando la preferencia de los inversores por firmas ligadas a sectores tecnológicos y de defensa ante el actual escenario de incertidumbre geopolítica derivado de la situación venezolana.

Otras compañías españolas de relevancia también reflejaron movimientos positivos, entre ellas BBVA, cuyo valor subió un 1,32% hasta los 20,65 euros, mientras que Repsol, vinculada directamente al sector petrolero, avanzó un 1,25% hasta los 16,62 euros. Este comportamiento, apuntó Europa Press, estuvo fuertemente relacionado con el foco de atención puesto sobre la industria petrolera internacional y el papel fundamental de Venezuela en el abastecimiento energético mundial. Telefónica sumó un incremento del 0,89% hasta los 3,45 euros, en tanto que Inditex avanzó un 0,32% hasta los 56,52 euros por acción. En el lado de los descensos, Mapfre registró una caída del 0,56%, cerrando en 4,23 euros por título.

La misma fuente describió que la reciente operación militar, con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ha supuesto un nuevo punto de inflexión en la crisis venezolana, despertando reacciones tanto en el ámbito político como económico internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras la intervención que su administración asume ahora “el control” de Venezuela y manifestó su intención de centrar los esfuerzos en “reconstruir” la nación sudamericana, con especial énfasis en la recuperación de la industria petrolera, dejando en segundo plano la convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos.

Europa Press recogió igualmente la respuesta desde Caracas: Delcy Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta hasta ese momento, emitió su primer comunicado como “presidenta encargada”, en el que reclamó el “derecho a la paz” y a la “soberanía” para Venezuela. Rodríguez solicitó a la administración estadounidense que colaboren “conjuntamente” en el desarrollo de una agenda de cooperación, tras lo que calificó como una incursión y la captura de Maduro por parte del gobierno de Trump.

En el espectro internacional, Europa Press agregó que veintiséis de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, con excepción de Hungría, emitieron una declaración conjunta a través del Servicio Europeo de Acción Exterior, donde solicitaron moderación ante la intervención militar estadounidense en Venezuela. La posición europea intentó contribuir a la estabilización y reducción de tensiones tras la captura del mandatario venezolano.

En cuanto al abastecimiento energético español, Europa Press informó que España no importa petróleo venezolano desde marzo de 2025, a partir de la decisión de Estados Unidos de revocar permisos y exenciones que permitían a diversas compañías petroleras, entre ellas la española Repsol, exportar crudo desde Venezuela. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron al citado medio que la decisión de Washington coincidió con una diversificación intensificada de proveedores de petróleo para España, y trasladaron un “mensaje de tranquilidad” al afirmar que el suministro nacional se encuentra ampliamente diversificado, lo que reduce riesgos inmediatos frente a la volatilidad del mercado internacional y la situación venezolana.

La evolución de los precios del crudo y las fluctuaciones en la Bolsa española durante esta jornada reflejan el efecto directo de los acontecimientos políticos en Venezuela y sus proyecciones sobre el escenario económico y energético global. Según Europa Press, la preferencia por valores tecnológicos y de defensa, así como la atención renovada sobre compañías vinculadas al sector energético, manifestaron el nuevo patrón de interés de los inversores en medio de una coyuntura marcada por reacomodamientos de poder y renovadas tensiones internacionales.