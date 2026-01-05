La UE ve en la intervención de EEUU una oportunidad para transición democrática que incluya a Machado

En una reciente declaración desde Bruselas, la portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper, subrayó que los acontecimientos ocurridos el pasado fin de semana en Venezuela, asociados a la intervención de Estados Unidos en Caracas, abren una posibilidad concreta para que figuras apoyadas por una mayoría significativa puedan liderar un proceso de transición democrática en el país sudamericano. Según publicó el medio Europa Press, los funcionarios europeos recalcaron que este proceso sólo resultará legítimo si es conducido por actores políticos elegidos en las urnas por el pueblo venezolano.

De acuerdo con Europa Press, la Unión Europea considera que la actuación reciente de Washington podría impulsar la restauración institucional en Venezuela y favorecer la inclusión de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González. Ambos políticos recibieron el respaldo de millones de votantes en las últimas elecciones, hechos que, según los portavoces del bloque europeo, los posicionan como figuras determinantes dentro de cualquier iniciativa democrática futura. Durante una rueda de prensa, Hipper recalcó la importancia del trabajo de Machado y González, quienes dirigieron un movimiento democrático pacífico en 2024, y enfatizó en la necesidad de que cualquier escenario de cambio contemple su participación activa.

Además, Europa Press detalló que la portavoz hizo referencia tanto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como al hasta ahora presidente Nicolás Maduro, para indicar que el bloque europeo no les reconoce legitimidad democrática, subrayando que sólo el respaldo mediante votaciones libres y justas otorga ese reconocimiento. Hipper aclaró que la posición de la Unión Europea se alinea con el respeto al resultado de esos procesos electorales y reiteró que la UE únicamente podrá trabajar o reconocer a representantes seleccionados de forma legítima por el electorado venezolano, lo cual excluye en la actualidad a las autoridades oficialistas.

Durante su intervención, la representante europea añadió que la orientación del bloque tras la operación de Estados Unidos debe centrarse en abrir canales de diálogo hacia una transición democrática dirigida por el propio pueblo de Venezuela, y señaló que los próximos pasos deben contemplar la participación de la oposición que cuenta con legítimo respaldo popular. Europa Press consignó que la portavoz insistió en que "sea Venezuela quien restaure la democracia y abra la vía para salir de la crisis actual", remitiendo constantemente a la legitimidad proveniente de un proceso electoral genuino.

Preguntada por la prensa sobre la posibilidad de seguir la línea de Washington y trabajar con Delcy Rodríguez, la portavoz europea descartó ese escenario y reafirmó que la Unión Europea no reconocerá a figuras que no provengan de elecciones transparentes, insistiendo en que únicamente colaborará con quienes cuenten con ese aval democrático, según enfatizó Europa Press.

En relación al marco jurídico internacional, el medio informó que el bloque comunitario volvió a defender que todas las acciones deben respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La portavoz subrayó el papel del Consejo de Seguridad de la ONU como garante de los principios fundamentales que sostienen la seguridad mundial, e hizo hincapié en la “responsabilidad” de ese órgano en el mantenimiento del orden internacional. Hipper, según transmitió Europa Press, recordó que la UE se guía por los principios que emanan del Derecho Internacional, reiterando la obligación universal de respetar la citada Carta de la ONU.

En cuanto a la legalidad de la intervención estadounidense en Venezuela, la portavoz evitó emitir una valoración directa. Europa Press reportó que Hipper se limitó a señalar que existen órganos competentes en mejor posición para determinar la legalidad o ilegalidad de acciones internacionales como la operación militar de Washington, y sostuvo que definir si el acto constituyó una invasión o golpe de Estado no corresponde a la Unión Europea en este momento. “Eso no es lo más relevante en este instante”, concluyó la portavoz según reflejó Europa Press, dejando abierta la cuestión sobre la interpretación jurídica de la acción estadounidense.