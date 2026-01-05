La UE cree que la intervención de EEUU abre la oportunidad para transición democrática que incluya a Machado

Desde Bruselas, la portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper, destacó este lunes el respaldo masivo que recibieron los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González en las más recientes elecciones venezolanas y subrayó la importancia de su inclusión en los futuros procesos políticos del país. En un mensaje dirigido tanto a Caracas como a Washington, Hipper enfatizó que los próximos pasos, tras la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, deben priorizar el diálogo y avanzar hacia una transición democrática que involucre a estos dirigentes, según informó la Unión Europea.

Tal como detalló la portavoz en rueda de prensa, la Unión Europea percibe la reciente iniciativa de Estados Unidos en el contexto venezolano como una oportunidad para abrir el camino a una transición política en Venezuela. De acuerdo con el medio, la UE remarcó que esta transición debe contemplar la participación de los opositores Machado y González, quienes, según recordó la portavoz, contaron con el respaldo de una significativa mayoría de votantes en los últimos comicios.

De acuerdo con lo publicado, tanto Machado como González han asumido un rol relevante en la vida política de Venezuela al liderar en 2024 un movimiento calificado de pacífico y orientado al respeto de los derechos humanos. La plataforma opositora que ellos encabezan recibió el voto y el apoyo de millones de electores, lo que la UE considera un reflejo claro de la demanda ciudadana por cambios democráticos.

El medio consignó que Hipper valoró el trabajo de ambos políticos por su constante acción en defensa de la democracia, señalando que han sido personas de referencia en la promoción de derechos y libertades durante el proceso electoral. En ese contexto, la portavoz manifestó que la intervención de Estados Unidos podría facilitar la creación de condiciones para un diálogo efectivo entre las distintas partes involucradas, con la meta de avanzar hacia una solución pacífica en el país andino.

La Unión Europea llamó tanto al gobierno venezolano como a las autoridades estadounidenses a centrar sus esfuerzos en negociaciones que permitan establecer una hoja de ruta clara para la transición política. Según puntualizó la portavoz —recogida por los medios acreditados en Bruselas—, esta transición deberá ser “inclusiva” y garantizar que las principales fuerzas políticas y sociales estén representadas, haciendo referencia directa al liderazgo de Machado y González.

El medio señaló que, en sus declaraciones, Hipper insistió en que el apoyo de millones de venezolanos a estos dirigentes es un elemento que no puede ser obviado en el diseño de cualquier posible solución al conflicto político. La portavoz reiteró el compromiso de la Unión Europea en acompañar y respaldar cualquier proceso orientado a restaurar la democracia, siempre que existan garantías de respeto a los derechos humanos y a la voluntad popular expresada en las urnas.

En la comparecencia ante la prensa desde Bruselas, la funcionaria comunitaria dejó claro que la UE seguirá monitoreando de cerca el desarrollo de las conversaciones entre Washington y Caracas, así como la inclusión activa de las fuerzas opositoras, en el marco del proceso de diálogo promovido por la comunidad internacional.