La nieve afecta a unas 15 carreteras, una de ellas principal, en Andalucía, Asturias, CyL, C.Valenciana y Navarra

Según la Dirección General de Tráfico, la nieve y la lluvia han causado el corte de varias carreteras y obligan a extremar la precaución en distintas regiones españolas, especialmente en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la DGT comunicó aproximadamente a las 18:00 horas que la red viaria presenta dificultades notables debido a una intensa ola invernal, que afecta tanto a carreteras de la red secundaria como a una de la red principal.

El medio Europa Press detalló que alrededor de 15 vías están siendo afectadas por la nieve, y una de ellas forma parte del sistema principal de carreteras del país. El organismo estatal puntualizó que los puntos con mayores complicaciones incluyen zonas localizadas de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra. Esta situación ha provocado recomendaciones de precaución reforzada, sobre todo respecto al uso de cadenas o neumáticos de invierno en los tramos donde la acumulación de nieve es significativa.

Además, según publicó Europa Press, la DGT señaló que la carretera A3 permanece transitable, pero únicamente con máxima atención a la circulación, en las inmediaciones de Minglanilla, en la provincia de Cuenca, y en el entorno de Jaraguas, en Valencia. El boletín indica que la presencia de nieve en estos tramos supone un riesgo añadido para los conductores.

El efecto de la lluvia también se hace notar en Andalucía, donde se han producido cortes en tres carreteras secundarias de la provincia de Cádiz, según consignó la DGT a Europa Press. La berma de seguridad y los niveles de agua en la calzada impiden actualmente el paso, lo que genera desvíos e interrupciones en los desplazamientos locales.

En las Islas Canarias, la DGT reportó tráfico lento en la autopista TF1 de Tenerife, particularmente en Costa Adeje en dirección hacia Las Chafiras, así como en Bocacangrejo con sentido hacia Güímar. Estos puntos registran congestión por la meteorología adversa y las dificultades propias del asfalto húmedo.

En cuanto a los avisos meteorológicos, el boletín de la DGT incluyó llamados a la cautela ante los pronósticos de nevadas intensas: hay aviso naranja activado por riesgo de nevada en Cantabria y Burgos, mientras que en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía el aviso permanece en nivel amarillo, según comunicó la DGT a Europa Press. En estos lugares, la posibilidad de precipitaciones en forma sólida y la caída de las temperaturas pueden complicar la movilidad tanto en autopistas como en carreteras secundarias.

La DGT recomendó a los conductores verificar las condiciones meteorológicas y de tránsito antes de iniciar cualquier desplazamiento, recalcando la importancia de contar con equipamiento adecuado como cadenas o neumáticos destinados al invierno en las zonas afectadas. “Les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno”, remarcó el organismo estatal citado por Europa Press.

Este episodio de meteorología adversa se inserta en la serie de eventos invernales que, cada año, afectan a segmentos clave del territorio español durante los meses más fríos. Las autoridades insisten en que la atención a los informes y sugerencias de los servicios oficiales resulta esencial para mitigar riesgos y evitar incidentes de tráfico, sobre todo en vías donde el clima puede cambiar de manera repentina.

Por último, la DGT mantiene actualizadas todas las incidencias y restricciones viales a través de sus boletines y pide a quienes circulan por las regiones comprometidas que extremen la atención tanto a la señalización temporal como a los mensajes informativos, con el objetivo de reducir embotellamientos, accidentes y bloqueos provocados por el hielo y la nieve.